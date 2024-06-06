Прогноз "Укренерго" на п’ятницю: світло відключатимуть протягом усієї доби, Київ отримає 75% від потреби

Завтра, 7 червня, прогнозується дефіцит в енергосистемі України протягом всієї доби, ліміти на споживання електроенергії діятимуть у всіх областях з 00:00 до 24:00.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"При перевищенні лімітів обленерго будуть застосовувати графіки аварійних відключень", – зазначається у повідомленні.

Своєю чергою у пресслужбі енергохолдингу ДТЕК уточнили, що виділених Укренерго лімітів для Києва вистачить на 75% потреб столиці:

25% підуть на забезпечення критичної інфраструктури – лікарень, насосних станцій, військових обʼєктів.

50% буде поділено між населенням, бізнесом і соціальною сферою (школи, дитячі садки, держустанови)

Раніше в "Укренерго" попередили, що найважча ситуація в енергосистемі України очікується в середині літа цього року: щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте й споживання.

Водночас покрити це споживання електрики буде важко, оскільки досі триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.

До того ж влітку гідроелектростанції традиційно знижують виробітку, а енергоблоки атомних станцій перебуватимуть у ремонті та підготовці до максимальних навантажень наступної зими.