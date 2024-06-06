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Новини
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Прогноз "Укренерго" на п’ятницю: світло відключатимуть протягом усієї доби, Київ отримає 75% від потреби

світло

Завтра, 7 червня, прогнозується дефіцит в енергосистемі України протягом всієї доби, ліміти на споживання електроенергії діятимуть у всіх областях з 00:00 до 24:00.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"При перевищенні лімітів обленерго будуть застосовувати графіки аварійних відключень", – зазначається у повідомленні.

Своєю чергою у пресслужбі енергохолдингу ДТЕК уточнили, що виділених Укренерго лімітів для Києва вистачить на 75% потреб столиці:

  • 25% підуть на забезпечення критичної інфраструктури – лікарень, насосних станцій, військових обʼєктів.
  • 50% буде поділено між населенням, бізнесом і соціальною сферою (школи, дитячі садки, держустанови)

Раніше в "Укренерго" попередили, що найважча ситуація в енергосистемі України очікується в середині літа цього року: щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте й споживання.

Водночас покрити це споживання електрики буде важко, оскільки досі триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.

До того ж влітку гідроелектростанції традиційно знижують виробітку, а енергоблоки атомних станцій перебуватимуть у ремонті та підготовці до максимальних навантажень наступної зими.

Автор: 

електроенергія (4240) Укренерго (1998) відключення світла (600)


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Топ коментарі
+15
тому і вимикають, щоб українці благали дати світло, хай за грабунськими таріфами. Це реальна зрада завдати штучного блек-ауту власними руками
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06.06.2024 18:43
+12
Від 0.9 грн/кВт до 4.32 грн/кВт.. Таки Покращення вже наступає ! А в Швейцарії зараз мабуть добре: і світло є, і повітряних тривог немає. Може саме тому в ній і проводиться цей "саміт", який НАХ ні на що не повпливає, крім можливості перевірки своїх рахунків в місцевих банках можновладцями від "простого парня"... 👽
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06.06.2024 18:48
+11
Найбільш вірогідно, що відключення світла - наказ рф офісу єрмака: кошмарити населення до згоди на капітуляцію.
Більш року було без відключень - але згадали зброю - психічну, що ефективніше та дешевше бомбардувань.
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06.06.2024 19:27
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тому і вимикають, щоб українці благали дати світло, хай за грабунськими таріфами. Це реальна зрада завдати штучного блек-ауту власними руками
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06.06.2024 18:43 Відповісти
"блекаут" це що таке?
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06.06.2024 20:51 Відповісти
Це значить чорний нах - мабуть про якіхось нєгрів
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06.06.2024 23:35 Відповісти
😁👏
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07.06.2024 05:07 Відповісти
Ніяк вартість тарифу скласти не можуть. Утирки.
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06.06.2024 18:45 Відповісти
Обратите внимание на разницу цены импорта и экспорта электроэнергии.
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06.06.2024 18:47 Відповісти
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06.06.2024 18:48 Відповісти
Від 0.9 грн/кВт до 4.32 грн/кВт.. Таки Покращення вже наступає ! А в Швейцарії зараз мабуть добре: і світло є, і повітряних тривог немає. Може саме тому в ній і проводиться цей "саміт", який НАХ ні на що не повпливає, крім можливості перевірки своїх рахунків в місцевих банках можновладцями від "простого парня"... 👽
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06.06.2024 18:48 Відповісти
Ну не вірю я вам і більшість українців вже не вірить, брехуни, злодюги й шкуродери.
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06.06.2024 18:56 Відповісти
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06.06.2024 19:17 Відповісти
Скажіть,а що з розслідованням, де пуштун Наєм дів гроші по захисту ТЕЦ.
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06.06.2024 19:21 Відповісти
вирішили дати наєму ще грошей, він же тільки вчиться
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06.06.2024 21:08 Відповісти
І має право на помилку...
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07.06.2024 11:31 Відповісти
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06.06.2024 19:23 Відповісти
Найбільш вірогідно, що відключення світла - наказ рф офісу єрмака: кошмарити населення до згоди на капітуляцію.
Більш року було без відключень - але згадали зброю - психічну, що ефективніше та дешевше бомбардувань.
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06.06.2024 19:27 Відповісти
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06.06.2024 19:31 Відповісти
DW

Частка зеленої енергетики в Німеччині досягла майже 60%. У першому кварталі 2024 року за рахунок енергії вітру в Німеччині було вироблено 46,8 млрд кВт·год струму. Це відповідає частці 38,5% всієї електроенергії, виробленої в Німеччині за цей період.

Обсяг електроенергії, виробленої сонячною енергією, збільшився на 21%, або на 1,4 млрд кВт·год. У першому кварталі 2024 року він становив 8,1 млрд кВт·год, або 6,6% усієї електроенергії, виробленої за цей період у Німеччині.
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06.06.2024 19:43 Відповісти
Вони компасом користуються прогнозуючи це? Чи картами таро? Чи двома кубиками із нард? Заіпали...
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06.06.2024 20:26 Відповісти
Дошкою для спірітичних сеансів))))
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06.06.2024 20:36 Відповісти
Источники сообщают, что реальная причина того, что украинские города сидят без электричества состоит в том, что власти катастрофически нужны лояльность топ-олигархов и деньги на поддержание своей активности в медиа.

После скандала с Укринформ, пресса не контролируемая властью напрямую, начала что называется, борзеть. Теперь им мало просто окрика из офиса Ермака, они хотят денег.

Что-бы получить живые деньги и задобрить олигархов (владельцев СМИ) Ермак заключил соглашение с ведущими нефтетрейдерами. Схема выглядит так. Украинцам выключают электричество. Украинцы бегут запасаться на заправках бензином и дизельным топливом для генераторов - бизнес в первую очередь. Продажи топлива взлетают до небес. Одновременно взлетают продажи зарядных станций, павербанков и тех самых генераторов.

Продавцы всего перечисленного - в профите. Процентом от профита они делятся с офисом Ермака. Офис Ермака поддерживает армию ботов и уровень обожания власти в прессе.

Все гениальное - просто. О том, что наибольший профит получат компании Ахметова, Коломойского, Герег, Пинчука и подобные, думаем уточнять не приходится.

Именно по-этому дольше всех без света сидит Киев - там точно раскошелятся на топливо для генераторов. Опять таки, в отстуствии света в домах киевлян лишний раз можно обвинить Кличко.

Специалисты открыто говорят, генерации Украине хватает, а пиковые нагрузки можно перекрыть за счет импорта из Европы. Но дело в том, что мнение специалистов не показывает единый телемарафон.

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06.06.2024 20:31 Відповісти
Не здивуюсь якщо так і є. В зебілів розуму стане
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06.06.2024 23:44 Відповісти
Одесса. Включение на 3 часа,выключение на 6 часов. И больше. Свет застаю на 30-40 минут. Не смешно. Я понимаю,война. Но не пора ли кабмин в отставку. Реальной работы не видно. Плывут по течению.
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06.06.2024 20:33 Відповісти
Тобто по 9-12 годин Ви ще не бачили?
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06.06.2024 20:38 Відповісти
Вы плохо считаете. 13-14 бачили. А сегодня уже больше.
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06.06.2024 21:00 Відповісти
Це Ви погано подаєте інформацію. Вище написали - що по 3 - 6 годин Ви немаєте світла.
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06.06.2024 21:09 Відповісти
Де я написав ,що немає світла по 3- 6 годин. Ви взагалі читали ,що я писав? Хотя мне пох.р. Сейчас включили на 45 минут и снова выключили
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06.06.2024 22:08 Відповісти
Київ та сама хня - 2-2,5 години є, 7-8 немає
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06.06.2024 23:47 Відповісти
В деяких районах по 12-14 годин світла немає.
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07.06.2024 09:41 Відповісти

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