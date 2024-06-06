Прогноз "Укренерго" на п’ятницю: світло відключатимуть протягом усієї доби, Київ отримає 75% від потреби
Завтра, 7 червня, прогнозується дефіцит в енергосистемі України протягом всієї доби, ліміти на споживання електроенергії діятимуть у всіх областях з 00:00 до 24:00.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"При перевищенні лімітів обленерго будуть застосовувати графіки аварійних відключень", – зазначається у повідомленні.
Своєю чергою у пресслужбі енергохолдингу ДТЕК уточнили, що виділених Укренерго лімітів для Києва вистачить на 75% потреб столиці:
- 25% підуть на забезпечення критичної інфраструктури – лікарень, насосних станцій, військових обʼєктів.
- 50% буде поділено між населенням, бізнесом і соціальною сферою (школи, дитячі садки, держустанови)
Раніше в "Укренерго" попередили, що найважча ситуація в енергосистемі України очікується в середині літа цього року: щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте й споживання.
Водночас покрити це споживання електрики буде важко, оскільки досі триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.
До того ж влітку гідроелектростанції традиційно знижують виробітку, а енергоблоки атомних станцій перебуватимуть у ремонті та підготовці до максимальних навантажень наступної зими.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Більш року було без відключень - але згадали зброю - психічну, що ефективніше та дешевше бомбардувань.
Частка зеленої енергетики в Німеччині досягла майже 60%. У першому кварталі 2024 року за рахунок енергії вітру в Німеччині було вироблено 46,8 млрд кВт·год струму. Це відповідає частці 38,5% всієї електроенергії, виробленої в Німеччині за цей період.
Обсяг електроенергії, виробленої сонячною енергією, збільшився на 21%, або на 1,4 млрд кВт·год. У першому кварталі 2024 року він становив 8,1 млрд кВт·год, або 6,6% усієї електроенергії, виробленої за цей період у Німеччині.
После скандала с Укринформ, пресса не контролируемая властью напрямую, начала что называется, борзеть. Теперь им мало просто окрика из офиса Ермака, они хотят денег.
Что-бы получить живые деньги и задобрить олигархов (владельцев СМИ) Ермак заключил соглашение с ведущими нефтетрейдерами. Схема выглядит так. Украинцам выключают электричество. Украинцы бегут запасаться на заправках бензином и дизельным топливом для генераторов - бизнес в первую очередь. Продажи топлива взлетают до небес. Одновременно взлетают продажи зарядных станций, павербанков и тех самых генераторов.
Продавцы всего перечисленного - в профите. Процентом от профита они делятся с офисом Ермака. Офис Ермака поддерживает армию ботов и уровень обожания власти в прессе.
Все гениальное - просто. О том, что наибольший профит получат компании Ахметова, Коломойского, Герег, Пинчука и подобные, думаем уточнять не приходится.
Именно по-этому дольше всех без света сидит Киев - там точно раскошелятся на топливо для генераторов. Опять таки, в отстуствии света в домах киевлян лишний раз можно обвинить Кличко.
Специалисты открыто говорят, генерации Украине хватает, а пиковые нагрузки можно перекрыть за счет импорта из Европы. Но дело в том, что мнение специалистов не показывает единый телемарафон.