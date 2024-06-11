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Новини
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Україна просить $13 мільярдів інвестицій зараз, не чекаючи закінчення війни, – Свириденко

свириденко

Для швидкого зростання Україна потребує $12-13 млрд інвестицій просто зараз, не чекаючи закінчення війни.

Про це перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила на Конференції з відновлення України в Берліні, передає Укрінформ.

"Протягом двох років, що минули з першої конференції у Лугано, Україна показала, що ми працюємо, працюють морські порти, є фінансова стабільність. Ми не хочемо бути знищеними, тому нам потрібна ваша допомога", – сказала Свириденко.

За її словами, одних лише кредитів для відновлення недостатньо. Для довгострокового розвитку і зростання економіка України потребує інвестицій.

"Ми робимо все для швидкого зростання. Але кредитів недостатньо, нам потрібні інвестиції. Тому ми і тут. Щоб економіка продовжувала зростати, щоб ми могли продовжувати розвиватися, нам потрібно $12-13 млрд інвестицій зараз, а не коли закінчиться війна", – наголосилва Свириденко.

Читайте також: Євросоюз створює програму для залучення інвестицій в Україну на 1,4 мільярда євро

Як повідомлялося, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна потребує від $10 до 30 мільярдів щорічних інвестицій упродовж наступних 10 років.

Автор: 

інвестиції (1530) Мінекономрозвитку (2001) Свириденко (153)


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Топ коментарі
+16
Навіть не соромляться. Так хочеться набити кишені під шум війни.
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11.06.2024 14:49
+13
ай, як денег хоца, аж пищить Фін стабільність дійсно, стабільно крадуть
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11.06.2024 14:46
+11
А менше красти та кошмарити бізнес не пробували? Кажуть це, теж допомагає зростанню економіки.
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11.06.2024 14:48
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ай, як денег хоца, аж пищить Фін стабільність дійсно, стабільно крадуть
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11.06.2024 14:46 Відповісти
Ya, ya Kemska wolost', ya, ya - і зараз, бо ж дуже хоЦЦа!
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11.06.2024 15:11 Відповісти
Можна в біт-коїнах.
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11.06.2024 14:47 Відповісти
Або будиночками на Кіпрі та Італії
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11.06.2024 14:49 Відповісти
У Німеччині траву дозволили?
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11.06.2024 14:48 Відповісти
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11.06.2024 14:48 Відповісти
який ще такий мільон? ясно ж сказала - давай $13 мільярдів!
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11.06.2024 15:07 Відповісти
А менше красти та кошмарити бізнес не пробували? Кажуть це, теж допомагає зростанню економіки.
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11.06.2024 14:48 Відповісти
Усе буде ,але уже без зевлади
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11.06.2024 14:48 Відповісти
Навіть не соромляться. Так хочеться набити кишені під шум війни.
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11.06.2024 14:49 Відповісти
Никем не избранной власти, которая зарекомендовала себя невиданной коррупцией, нужны деньги, чтобы еще больше украсть.
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11.06.2024 14:49 Відповісти
І тут Остапа понесло...
Їм, гнидам, вже просто в морду плюють - перестаньте красти, наведіть лад у владі, та хоч трохи ту корупцію приструніть... А вони у відповідь - гроші давай!
Є таке слово, на івріті, здається, - хуцпа. То саме про ту зелену нечисть...
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11.06.2024 14:57 Відповісти
Ага, а є ще одне - шлєпер! Це про всю ту маланську ЗЕшоблу.
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11.06.2024 15:13 Відповісти
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11.06.2024 14:57 Відповісти
який остап ібрагімовічь? андруха боріссич! ))
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11.06.2024 15:08 Відповісти
Просроченій владі грошей не давати!
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11.06.2024 14:59 Відповісти
А запитайте ці гроші в тих трейдерів, що вивозили і вивозять українське зерно. Зерно вивозиться, а гроші не повертаються. То може вони допоможуть.
А як не вистачить то батальон Монако добавить. Бо хто як не українці мусять рятувати рідну Неньку. Бо саме їм вона Ненька!
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11.06.2024 15:00 Відповісти
Це заяви недолугих даунів.
Жодний нормальний інвестор не вкладе гроші в країну на яку кожен день летять ракети... або вкладе у бізнес який даватиме 50-300% річних прибутку і поки що тут є тільки один такий, це виготовлення зброї... так що війна буде довга, бо це самий вигідний бізнес, а скільки при тому загине людей нікого не цікавить...
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11.06.2024 15:02 Відповісти
Ух ти оце апетит, раніше крали міліони а зараз хочуть вже міліярди
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11.06.2024 15:05 Відповісти
дєнгі, дєнгі давай ! я тєбє гаварю
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11.06.2024 15:08 Відповісти
НИ КОПЕЙКИ ЗЕЛЕНОЖОПЫМ! Н/Х С ПЛЯЖА, ПОТОМ ДЕНЬГИ.
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11.06.2024 15:24 Відповісти
Как ваша власть может их защитить. Пэтриотами и в Печерском суде. Просто слова не о чем. ни стратегических планов, не анализа с чего начинать, куда направлять. Так словесный понос , не о чем.
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11.06.2024 15:29 Відповісти
Порхате зешобло, такої безсоромної проституції ще не було...!
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11.06.2024 15:34 Відповісти
Зеленим грощі не давати! Спочатку вибори та повна люстрація влади, потім інвестиції!
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11.06.2024 16:01 Відповісти
Обов'язково наліком
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11.06.2024 16:08 Відповісти
Ой как денег хочется , аж руки трясутся . И , желательно , сразу на офшорные счета , чтобы не заморачиваться .
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11.06.2024 18:22 Відповісти
Це щоб потік бабла в їхню кишеню не припинявся ніколи.
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11.06.2024 19:07 Відповісти
Кожному - Бубочці і його шести менеджерам.
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11.06.2024 21:00 Відповісти

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