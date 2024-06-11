Україна просить $13 мільярдів інвестицій зараз, не чекаючи закінчення війни, – Свириденко

Для швидкого зростання Україна потребує $12-13 млрд інвестицій просто зараз, не чекаючи закінчення війни.

Про це перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила на Конференції з відновлення України в Берліні, передає Укрінформ.

"Протягом двох років, що минули з першої конференції у Лугано, Україна показала, що ми працюємо, працюють морські порти, є фінансова стабільність. Ми не хочемо бути знищеними, тому нам потрібна ваша допомога", – сказала Свириденко.

За її словами, одних лише кредитів для відновлення недостатньо. Для довгострокового розвитку і зростання економіка України потребує інвестицій.

"Ми робимо все для швидкого зростання. Але кредитів недостатньо, нам потрібні інвестиції. Тому ми і тут. Щоб економіка продовжувала зростати, щоб ми могли продовжувати розвиватися, нам потрібно $12-13 млрд інвестицій зараз, а не коли закінчиться війна", – наголосилва Свириденко.

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Як повідомлялося, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна потребує від $10 до 30 мільярдів щорічних інвестицій упродовж наступних 10 років.