Біженці зменшили зняття готівки з карток українських банків втричі, – НБУ (оновлено)

Сума операцій з картками українських банків за кордоном у першому кварталі 2024 року становила 77,6 млрд грн, а кількість таких операцій – 74,8 млн.

При цьому 72,8 млн операцій на загальну суму 58,1 млрд грн були пов'язані із розрахунками з використанням платіжних терміналів, цей показник залишився на рівні першого кварталу 2023 року, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Решта 2,3 млн операцій були пов'язані з отриманням готівки з українських карток за кордоном на загальну суму 19,5 млрд грн. Цей показник зменшився майже у 4 рази за кількістю та втричі за сумою.

Загалом частка безготівкових операцій у першому кварталі 2024 року за сумою перебувала на рівні 64,5% у загальній сумі операцій із платіжними картками, за кількістю – 94,2% (за 2023 рік цей показник становив 64,8% та 93,5% відповідно).

Кількість операцій – безготівкових та з отримання готівки – з використанням платіжних карток в Україні та за її межами за перший квартал 2024 року становила 1,95 млрд, а їхня сума – 1,49 трлн грн. Із них безготівковими були 1,84 млрд операцій на загальну суму 960,9 млрд грн.

Частка безготівкових операцій у першому кварталі 2024 року за сумою перебувала на рівні 64,5% у загальній сумі операцій із платіжними картками, за кількістю – 94,2% (за 2023 рік цей показник становив 64,8% та 93,5% відповідно).