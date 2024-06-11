Міносвіти доручило школам і університетам повимикати кондиціонери і підсвітку території

Міністерство освіти і науки України доручило навчальним закладам виконати розпорядження уряду про економію електроенергії.

Відповідний лист міністерства №1/10245 "Про стабілізацію роботи об’єднаної енергетичної системи України" від 10 червня оприлюднено на сайті МОН.

У міністерстві нагадали, що Кабмін своїм розпорядженням №510-р 7 червня доручив вжити ряд заходів, необхідних для стабілізації енергетичної системи України.

"Ураховуючи вищезазначене, з метою стабілізації роботи об’єднаної енергетичної системи України, державним підприємствам, установам, закладам освіти та організаціям, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України необхідно виконувати заходи, передбачені розпорядженням", – йдеться у документі.

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Як повідомлялося, 7 червня Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про зменшення споживання електроенергії для всіх органів державної влади.

Зокрема, Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) доручено забезпечити економію електроенергії шляхом припинення використання кондиціонерів повітря, зовнішнього освітлення будівель та прилеглої території у своїх приміщеннях, а також у приміщеннях підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління.

Це обмеження не стосується закладів охорони здоров’я, суб’єктів господарювання, для яких кондиціювання повітря є частиною технологічного процесу, а також технічних заходів організації дорожнього руху.