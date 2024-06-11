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Новини
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"Укренерго" отримає грант на 15 мільйонів євро від KfW на відновлення підстанцій

угода,кудрицький

"Укренерго" отримає грант на 15 млн євро від Німецького банку розвитку KfW.

Про це повідомив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький за результатами підписання відповідної угоди під час Ukraine Recovery Conference у Берліні.

За словами Кудрицького, кошти будуть спрямовані на закупівлю критично важливого обладнання та відновлення високовольтних підстанцій після російських терористичних атак.

Він також додав, що напередодні з KfW була підписана нова кредитна угода на 30,4 млн євро, які будуть спрямовані на модернізацію об'єктів "Укренерго" та посилення синхронної роботи з ENTSO-E.

"Усього за час повномасштабної війни "Укренерго" залучило 224 млн євро міжнародної підтримки від KfW", – підсумував Кудрицький.

Як повідомлялося, 8 червня Кабінет Міністрів схвалив залучення кредиту на суму 30,4 млн євро від німецької Кредитної установи для відбудови (KfW) для НЕК "Укренерго".

У травні "Укренерго" отримало грант від уряду Німеччини на 45 млн євро для відновлення та захисту енергетичної інфраструктури. Кошти спрямують на будівництво нової високовольтної лінії, яка збільшить стабільність з’єднання України з європейською енергосистемою.

Автор: 

Німеччина (1883) фінансування (2035) Укренерго (2000) грант (309) KfW (9)


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Цікаво чи хоч одну підстанцію побудують з новими трансформаторами?
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11.06.2024 17:01 Відповісти
Пингвины открывают шампанское!
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11.06.2024 17:14 Відповісти
Найшли кому давати. В Укренерго злодій злодієм поганяє.
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11.06.2024 17:18 Відповісти
Было бы замечательно грантодателям контролировать использование денег. Не ровен час может случиться непоправимое...
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11.06.2024 17:27 Відповісти
То одержали по 2 млн. премії тепер будуть давать по чотири.
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11.06.2024 18:41 Відповісти

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