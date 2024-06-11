"Укренерго" отримає грант на 15 мільйонів євро від KfW на відновлення підстанцій

"Укренерго" отримає грант на 15 млн євро від Німецького банку розвитку KfW.

Про це повідомив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький за результатами підписання відповідної угоди під час Ukraine Recovery Conference у Берліні.

За словами Кудрицького, кошти будуть спрямовані на закупівлю критично важливого обладнання та відновлення високовольтних підстанцій після російських терористичних атак.

Він також додав, що напередодні з KfW була підписана нова кредитна угода на 30,4 млн євро, які будуть спрямовані на модернізацію об'єктів "Укренерго" та посилення синхронної роботи з ENTSO-E.

"Усього за час повномасштабної війни "Укренерго" залучило 224 млн євро міжнародної підтримки від KfW", – підсумував Кудрицький.

Як повідомлялося, 8 червня Кабінет Міністрів схвалив залучення кредиту на суму 30,4 млн євро від німецької Кредитної установи для відбудови (KfW) для НЕК "Укренерго".

У травні "Укренерго" отримало грант від уряду Німеччини на 45 млн євро для відновлення та захисту енергетичної інфраструктури. Кошти спрямують на будівництво нової високовольтної лінії, яка збільшить стабільність з’єднання України з європейською енергосистемою.