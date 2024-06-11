У Кремлі закликали не боятися літати на російських літаках попри масові поломки

Літаки російських авіакомпаній "дуже надійні" й отримують найкраще обслуговування.

Про це заявив речник президента РФ Дмітрій Пєсков, передає The Moscow Times.

"Будь-яка техніка в нашій країні, яка перевозить громадян країни, обслуговується на належному рівні", – сказав Пєсков.

При цьому він окремо зазначив, що особливу надійність має саме російська техніка.

Проблеми з літаками в Росії

Заява Пєскова пролунала на тлі різкого зростання кількості авіапригод у Росії.

Інцидентів із літаками побільшало після того, як США та ЄС ввели санкції за розв'язану Росією війну проти України. Зокрема, вони заборонили постачати нові лайнери до Росії та обслуговувати російські повітряні судна.

2023 року було зафіксовано не менше 74 різних поломок літаків у повітрі, що на 38 більше, ніж 2022 року, підраховувала німецька дослідницька компанія Jacdec. На кожні 100 тис. вильотів припадало майже 10 авіапригод, тоді як роком раніше – лише п'ять, йшлося в аналізі, отриманому на основі даних дослідницької компанії Cirium.

До таких подій експерти віднесли випадки займання або іншого виходу з ладу двигунів під час польотів, пошкодження шасі при приземленні, а також несправності закрилків, що призводять до відхилення від курсу.

У 2024 році низка авіаінцидентів продовжилася. Лише за останній місяць під час польоту зламалися шість літаків російських авіакомпаній. 30 травня відразу два пасажирські лайнери Airbus авіакомпанії "Росія" здійснили аварійну посадку через покришку, що лопнула, на стійці шасі і витоку палива.

27 травня літак Airbus A319 "Росії", що летів із Сочі до Петербурга, запросив екстрену посадку через датчик, що помилково спрацював. 22 травня ще два літаки авіакомпанії "Ямал" – Sukhoi Superjet 100 і Airbus A320 – були змушені екстрено приземлитися в Тюмені через поломки.

12 травня пасажирський літак Boring-777 авіакомпанії "Аерофлот", який виконував рейс із Москви до Гуанчжоу, вимушено сів в Іркутську через спрацювання індикації рівня олії в одному із двигунів.

Вплив санкцій

До початку повномасштабної війни авіапарк російських компаній налічував 1031 літак. Майже дві третини флоту складали повітряні судна виробництва Boeing та Airbus, які російські авіакомпанії тепер ремонтують самостійно.

"Санкції, введені проти російських авіакомпаній, суттєво ускладнили підтримку льотної придатності літаків та їхнього технічного стану", – заяви гендиректор литовської авіаційної консалтингової компанії Friendly Avia Support Александр Ланецький.

За його словами, після втрати доступу до західних технічних посібників у деяких російських авіакомпаніях розробили власні програми ремонту та обслуговування.

"Ці імпровізовані підходи викликають побоювання щодо потенційних наслідків та безпеки", – зауважив Ланецький.