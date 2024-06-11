Руйнування Бурштинської ТЕС: У місті поблизу станції починають будувати котельні

На Прикарпатті через значні руйнування, спричинені обстрілами військами Росії, робота Бурштинської ТЕС у зимовий період опинилась під загрозою. Відтак, громада починає будувати котельні.

Про це заявив Бурштинський міський голова Василь Андрієшин під час наради в Івано-Франківській ОДА, передає Укрінформ.

"Бурштинська ТЕС наразі перебуває у зруйнованому стані й фахівці говорять, що вона не буде відновлена в зимовий період, тому що у будівлі споруди дах настільки пошкоджений, що це неможливо буде зробити. Енергетичне обладнання, мабуть, ще ситуація дозволить відремонтувати і воно буде працювати, але в зимовий період найбільш ймовірно це все не запрацює. Тому ми готуємось до будівництва котелень для того, щоб забезпечити місто та соціальну інфраструктуру альтернативним опаленням", – повідомив Андрієшин.

За його словами, йдеться про будівництво модульних котелень, або когенераційних установок. Їх збираються купити через міжнародні фонди.

Техніко-економічне обґрунтування вже погодили у профільних міністерствах і наразі до них вносять необхідні правки.

"Я майже на 99% упевнений, що обладнання в нас буде і ми зможемо забезпечити населення теплом", – наголосив Андрієшин.

Він додав, що проблемним залишається питання коштів на остаточний проєкт для встановлення цього обладнання та підведення газу середнього тиску. Загальний кошторис необхідних робіт – 15 млн грн. Громада може скерувати не більше 2-3 млн грн.

"Є гостра потреба коштів. Бурштинська ТЕС щороку переказує до обласного бюджету близько 150 млн грн. Думаю, тими 10%, а це 15 млн грн, область поділиться з нами і надасть нам можливість вирішити ці проблеми", – зазначив Андрієшин.

Він переконаний, якщо вдасться знайти ці кошти, в громаді зможуть вчасно розпочати опалювальний сезон.

Як повідомлялося, 22 березня цього року російські удари пошкодили всі енергоблоки Бурштинської та Ладижинської ТЕС.

Про Бурштинську ТЕС

Бурштинська теплова електростанція розташована біля міста Бурштин (Івано-Франківська область) на перетині ліній електропередач, що з'єднують Україну з Угорщиною, Румунією та Словаччиною.

Входить до складу АТ ДТЕК "Західенерго".