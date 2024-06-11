Субсидії та пільги на оплату комуналки отримують понад 3 мільйони родин, їх розмір перерахують автоматично, – Мінсоцполітики

Наразі в Україні житлові субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг отримують близько 3,1 мільйона родин.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Зокрема:

близько 1,8 млн домогосподарств отримують житлові субсидії, середньорічний розмір субсидії до підвищення тарифів на електроенергію становив 1490 грн;

1,3 млн домогосподарств отримують пільги на житлово-комунальні послуги. Середньорічний розмір пільги на ЖКП становив 1300 грн.

У міністерстві нагадали, що з 1 червня Кабмін підвищив тарифи на електроенергію для населення.

"Через зростанням тарифів на електроенергію, розмір житлової субсидії і пільги на житлово-комунальні послуги для всіх домогосподарств, які мають на них право, буде перераховано. Перерахунок Пенсійний фонд проведе автоматично, нікуди додатково звертатись не потрібно", – запевнили у Мінсоцполітики.

У міністерстві зауважили, що субсидія надається, якщо родина сплачує за комунальні послуги більше, ніж визначений для неї обов’язковий платіж. Тому платіж для родин, які отримують субсидію, не зміниться, а підвищення тарифів для них компенсують з державного бюджету.

"Звертаємо увагу, що для того, щоб платіжки за комунальні послуги не стали непосильним фінансовим тягарем, як і раніше, можна звернутися за оформленням житлової субсидії або пільги", – додали у Мінсоцполітики.

Нові тарифи на електроенергію

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на закритому засіданні у п’ятницю, 31 травня, ухвалив рішення по підвищення тарифу на електроенергію для населення на 60% – до 4,32 грн за кВт/год., незалежно від обсягу споживання.

Знижений тариф залишили лише для споживачів, які використовують електроенергію для опалення у зимовий сезон. Він становитиме 2,64 грн за кіловат за умови споживання до 2000 кВт-год на місяць.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, за умови середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт-год, платіжка за електроенергію зросте на 285 грн.

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що новий тариф на електроенергію для побутових споживачів, який з 1 червня зріс 60%, покриває собівартість виробництва, передачі та розподілу електроенергії.