Мобілізація, суди та електропостачання: Бізнес назвав головні проблеми у 2024 році
Мобілізація впливає на результати діяльності 81% компаній в Україні.
Про це свідчить опитування "Оцінка стану бізнесу в воєнній Україні", проведене серед керівників та топменеджерів компаній-членів Американської торговельної палати в Україні (AmCham).
Ключовими викликами для ведення бізнесу у 2024 році підприємці назвали:
- бронювання військовозобов'язаних співробітників як виклик вказали 80% опитаних;
- безпеку та захист співробітників – 75%;
- здоров'я та психічний стан співробітників – 50%;
- перебої в електропостачанні – 50%;
- ракетні атаки РФ на критичну інфраструктуру та активи – 45%;
- економічну та споживчу рецесію – 40%;
- залучення та збереження топкадрів – 39%;
- логістичні та транспортні проблеми – 30%;
- регуляторні виклики – 24%;
- тиск з боку державних органців – 23%.
При цьому 76% компаній-членів палати вбачають гостру проблему в роботі судової системи. З них 65% вважають, що судова система є цілком неефективною і потребує значних покращень, а 35% – що судова система загалом ефективна, але вимагає певних змін. Лише 24% компаній вважають, що судова система є ефективною і не потребує змін.
Респонденти визначили найрозповсюдженіші перешкоди в судовій системі:
- тривалий розгляд справ (83%);
- недосконалість законодавчого регулювання процедури судового розгляду справ (76%);
- високий рівень корупції в судовій гілці влади (72%);
- недоукомплектованість судів суддями (36%);
- нестача адміністративного персоналу в судах (20%).
Серед топ-3 кроків, які має зробити уряд України, щоб суттєво допомогти бізнесу в 2024 році, підприємці назвали чітку та прозору процедуру бронювання (80%), реальну та ефективну судову реформу (70%), передбачуваність та стабільність податкового законодавства (62%).
Серед ключових заходів, які були вжиті самими компаніями для пом'якшення впливу війни на їх бізнес-процеси:
- розширення можливості віддаленої роботи (87%);
- розробка плану дій на випадок надзвичайних ситуацій (83%);
- впровадження посилених заходів з кібербезпеки (48%);
- диверсифікація ланцюгів постачання (43%);
- проведення релокації бізнес-процесів або офісів (34%).
"Наше останнє опитування показало, що бронювання військовозобов’язаних зараз є головним викликом для бізнесу в Україні. Це суттєво впливає на результати діяльності бізнесу. Ми продовжуватимемо працювати з урядом, щоб знайти правильний баланс", – сказав президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.
В опитуванні, проведеному з 22 травня по 5 червня, взяли участь 111 керівників та топ-менеджерів компаній-членів Американської торговельної палати.
Як повідомлялося, через масовий виїзд українців за кордон та мобілізацію більшість роботодавців в Україні зіткнулися з дефіцитом кадрів.
Детальніше читайте в матеріалі: Немає робочих рук: в Україні дефіцит кадрів та зростання зарплати
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЗЄльонський
із нею щезнуть всі інші....
.
А не на властну кішеню. Особливо «великий бізнес».
У другу світову заможні громадяни СРСР купували на свої кошти літаки.
А зараз цего нема. Наприклад, скільки літаків для ЗСУ купила єкс премьерДжуля Тімошенко ? Нуль.