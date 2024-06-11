Мобілізація, суди та електропостачання: Бізнес назвав головні проблеми у 2024 році

Мобілізація впливає на результати діяльності 81% компаній в Україні.

Про це свідчить опитування "Оцінка стану бізнесу в воєнній Україні", проведене серед керівників та топменеджерів компаній-членів Американської торговельної палати в Україні (AmCham).

Ключовими викликами для ведення бізнесу у 2024 році підприємці назвали:

бронювання військовозобов'язаних співробітників як виклик вказали 80% опитаних;

безпеку та захист співробітників – 75%;

здоров'я та психічний стан співробітників – 50%;

перебої в електропостачанні – 50%;

ракетні атаки РФ на критичну інфраструктуру та активи – 45%;

економічну та споживчу рецесію – 40%;

залучення та збереження топкадрів – 39%;

логістичні та транспортні проблеми – 30%;

регуляторні виклики – 24%;

тиск з боку державних органців – 23%.

При цьому 76% компаній-членів палати вбачають гостру проблему в роботі судової системи. З них 65% вважають, що судова система є цілком неефективною і потребує значних покращень, а 35% – що судова система загалом ефективна, але вимагає певних змін. Лише 24% компаній вважають, що судова система є ефективною і не потребує змін.

Респонденти визначили найрозповсюдженіші перешкоди в судовій системі:

тривалий розгляд справ (83%);

недосконалість законодавчого регулювання процедури судового розгляду справ (76%);

високий рівень корупції в судовій гілці влади (72%);

недоукомплектованість судів суддями (36%);

нестача адміністративного персоналу в судах (20%).

Читайте також: Кабмін дозволив забронювати 100% працівників в ОПК, енергетиці, поліцейських та пожежників

Серед топ-3 кроків, які має зробити уряд України, щоб суттєво допомогти бізнесу в 2024 році, підприємці назвали чітку та прозору процедуру бронювання (80%), реальну та ефективну судову реформу (70%), передбачуваність та стабільність податкового законодавства (62%).

Серед ключових заходів, які були вжиті самими компаніями для пом'якшення впливу війни на їх бізнес-процеси:

розширення можливості віддаленої роботи (87%);

розробка плану дій на випадок надзвичайних ситуацій (83%);

впровадження посилених заходів з кібербезпеки (48%);

диверсифікація ланцюгів постачання (43%);

проведення релокації бізнес-процесів або офісів (34%).

"Наше останнє опитування показало, що бронювання військовозобов’язаних зараз є головним викликом для бізнесу в Україні. Це суттєво впливає на результати діяльності бізнесу. Ми продовжуватимемо працювати з урядом, щоб знайти правильний баланс", – сказав президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.

В опитуванні, проведеному з 22 травня по 5 червня, взяли участь 111 керівників та топ-менеджерів компаній-членів Американської торговельної палати.

Як повідомлялося, через масовий виїзд українців за кордон та мобілізацію більшість роботодавців в Україні зіткнулися з дефіцитом кадрів.

Детальніше читайте в матеріалі: Немає робочих рук: в Україні дефіцит кадрів та зростання зарплати