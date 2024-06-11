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Новини
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Мобілізація, суди та електропостачання: Бізнес назвав головні проблеми у 2024 році

мобілізація,тцк

Мобілізація впливає на результати діяльності 81% компаній в Україні.

Про це свідчить опитування "Оцінка стану бізнесу в воєнній Україні", проведене серед керівників та топменеджерів компаній-членів Американської торговельної палати в Україні (AmCham).

Ключовими викликами для ведення бізнесу у 2024 році підприємці назвали:

  • бронювання військовозобов'язаних співробітників як виклик вказали 80% опитаних;
  • безпеку та захист співробітників – 75%;
  • здоров'я та психічний стан співробітників – 50%;
  • перебої в електропостачанні – 50%;
  • ракетні атаки РФ на критичну інфраструктуру та активи – 45%;
  • економічну та споживчу рецесію – 40%;
  • залучення та збереження топкадрів – 39%;
  • логістичні та транспортні проблеми – 30%;
  • регуляторні виклики – 24%;
  • тиск з боку державних органців – 23%.

При цьому 76% компаній-членів палати вбачають гостру проблему в роботі судової системи. З них 65% вважають, що судова система є цілком неефективною і потребує значних покращень, а 35% – що судова система загалом ефективна, але вимагає певних змін. Лише 24% компаній вважають, що судова система є ефективною і не потребує змін.

Респонденти визначили найрозповсюдженіші перешкоди в судовій системі:

  • тривалий розгляд справ (83%);
  • недосконалість законодавчого регулювання процедури судового розгляду справ (76%);
  • високий рівень корупції в судовій гілці влади (72%);
  • недоукомплектованість судів суддями (36%);
  • нестача адміністративного персоналу в судах (20%).

Читайте також: Кабмін дозволив забронювати 100% працівників в ОПК, енергетиці, поліцейських та пожежників

Серед топ-3 кроків, які має зробити уряд України, щоб суттєво допомогти бізнесу в 2024 році, підприємці назвали чітку та прозору процедуру бронювання (80%), реальну та ефективну судову реформу (70%), передбачуваність та стабільність податкового законодавства (62%).

Серед ключових заходів, які були вжиті самими компаніями для пом'якшення впливу війни на їх бізнес-процеси:

  • розширення можливості віддаленої роботи (87%);
  • розробка плану дій на випадок надзвичайних ситуацій (83%);
  • впровадження посилених заходів з кібербезпеки (48%);
  • диверсифікація ланцюгів постачання (43%);
  • проведення релокації бізнес-процесів або офісів (34%).

"Наше останнє опитування показало, що бронювання військовозобов’язаних зараз є головним викликом для бізнесу в Україні. Це суттєво впливає на результати діяльності бізнесу. Ми продовжуватимемо працювати з урядом, щоб знайти правильний баланс", – сказав президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.

В опитуванні, проведеному з 22 травня по 5 червня, взяли участь 111 керівників та топ-менеджерів компаній-членів Американської торговельної палати.

Як повідомлялося, через масовий виїзд українців за кордон та мобілізацію більшість роботодавців в Україні зіткнулися з дефіцитом кадрів.

Детальніше читайте в матеріалі: Немає робочих рук: в Україні дефіцит кадрів та зростання зарплати

Автор: 

бізнес (1176) опитування (330) бронювання (200) мобілізація (470) Американська торговельна палата (7)


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повідомлення неправильне, бо проблема лише одна -

ЗЄльонський

із нею щезнуть всі інші....

.
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11.06.2024 18:50 Відповісти
100% !!!. Навіть Дермак це лише потвора у владі завдякі синку мами Рімми
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11.06.2024 19:13 Відповісти
Бізнес повинен працювати на Перемогу!

А не на властну кішеню. Особливо «великий бізнес».

У другу світову заможні громадяни СРСР купували на свої кошти літаки.

А зараз цего нема. Наприклад, скільки літаків для ЗСУ купила єкс премьерДжуля Тімошенко ? Нуль.
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11.06.2024 18:51 Відповісти
Тю... Сталін теж за всю війну не купив для війська нічого - тупо складав в залізну шафу мільйоні гонорари за виступи і публікації...
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11.06.2024 23:21 Відповісти
Якщо більш точніше, то Зельона влада та її дії.
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11.06.2024 19:29 Відповісти
А безпредел мусаров,беб мафіозних кланів,кишенькового суду для цього "бізнесу" не проблема???
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12.06.2024 04:56 Відповісти

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