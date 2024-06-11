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Новини
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Середній чек українців у магазинах зменшився за рік, але кількість операцій зросла, – НБУ

термінал

Середня сума однієї операції з використанням банківської картки у торговій мережі у першому кварталі 2024 року становила 327 гривень, порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зменшився (у першому кварталі він становив 344 гривні).

Також зменшився розмір однієї операції з переказу з картки на картку – у першому кварталі він становив 1 931 грн (порівняно із 2 133 грн рік тому), свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Водночас розмір операції з оплати товарів та послуг в інтернеті зріс до 541 грн (460 грн рік тому).

Операції з картками українських банків в Україні у першому кварталі 2024 року.

Де найбільше використовувалися платіжні картки

За перший квартал цього року найбільше операцій із використанням карток за сумою та за кількістю припадало саме на розрахунки в торговельній мережі (45,1% та 72% відповідно). Там було здійснено 1,32 млрд операцій на суму 433,2 млрд грн.

Перекази з картки на картку становили третину за сумою (32,9%) та майже десяту частину за кількістю (8,9%).

Оплата товарів і послуг в інтернеті – 14,6% за сумою та 14,1% за кількістю.

Загалом у першому кварталі в межах України з використанням платіжних карток було проведено 1,36 мільярда операцій на загальну суму 884,5 млрд грн.

У тому числі 111 млн операцій зі зняття готівки на 509,3 млрд грн. Цей показник залишається на рівні минулого року (111 млн операцій на 501,8 млрд грн).

Водночас кількість розрахункових операцій з використанням карток зросла до 1,25 мільярда (943,8 млн у першому кварталі минулого року) на загальну суму 375,1 млрд грн (285,7 млрд грн рік тому).

Як повідомлялося, сума операцій з картками українських банків за кордоном у першому кварталі 2024 року становила 77,6 млрд грн, а кількість таких операцій – 74,8 млн.

При цьому 72,8 млн операцій на загальну суму 58,1 млрд грн були пов'язані із розрахунками з використанням платіжних терміналів, цей показник залишився на рівні першого кварталу 2023 року.

Решта 2,3 млн операцій були пов'язані з отриманням готівки з українських карток за кордоном на загальну суму 19,5 млрд грн. Цей показник зменшився майже у 4 рази за кількістю та втричі за сумою.

Автор: 

банки (6971) кредитні картки (111) НБУ (9300) карта (227)


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Топ коментарі
+10
327 грн -це двері в магазині поцілувати.Про що вони ліплять?
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11.06.2024 20:06
+8
це для кого зараз було?
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11.06.2024 20:02
+6
Для зе!масовки.
Пересічні ходять економлять, а скумбрії по 8 запливають і не можуть все в машину за раз запхати, треба більше ніж раз їхать, от і збільшення кількості чеків при зубожінні пересічних.
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11.06.2024 20:12
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це для кого зараз було?
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11.06.2024 20:02 Відповісти
Для зе!масовки.
Пересічні ходять економлять, а скумбрії по 8 запливають і не можуть все в машину за раз запхати, треба більше ніж раз їхать, от і збільшення кількості чеків при зубожінні пересічних.
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11.06.2024 20:12 Відповісти
327 грн -це двері в магазині поцілувати.Про що вони ліплять?
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11.06.2024 20:06 Відповісти
У це може повірити хіба що зеленський!
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11.06.2024 20:08 Відповісти
Дякуємо Ірьмаку - ціни на продукти постійно знижуються, що і підтверджує ця публікація...
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11.06.2024 20:11 Відповісти
Хавати стали меньше, але зʼїбалося більше.
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11.06.2024 20:18 Відповісти
хочя може і є яка правда...
раніше брав кіло - тепер 2 рази по пів кіло!
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11.06.2024 20:24 Відповісти
Яка правда якщо із чеків у супермаркетах самі касири плюються , складеш у пакет , немає на що глянути , а кинешся розраховуватися ,то ніби авто купуєш ((
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11.06.2024 22:50 Відповісти
Скоро ковбасу в кредит будемо купувати
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11.06.2024 20:29 Відповісти
Простіше - щоб свинячу нирку купити доведеться власну продати ((
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11.06.2024 22:51 Відповісти
"Треба менше жерти" від попереднього Реви. А прогноз від нього і ця ситуація міг б здійснитися раніше, ще до 2019.
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11.06.2024 20:52 Відповісти
Я б не проти за Ревиними цінами харчуватися сьогодні , зате всі тепер хоч наржалися па пріколу ((
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11.06.2024 22:53 Відповісти
Я вдома, приїхала з однієї з найдорожчих країн Європи. Від цін в Україні ходжу охненівша другий день. Прямо в шоці, бо ціни однакові ( цигарки і бухло не рахую, бо таке не купую). Це просто якийсь сюр! За кусочок буженіни, сир і пельмені я віддала 450 грн, це 11 евро, то так само і в Ірландії!
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11.06.2024 21:05 Відповісти
Зате ніде в Європі немає таких корумпованих чиновників, політиків, правоохоронців і банкірів.
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11.06.2024 21:15 Відповісти
Ви хоч зрозуміли чому так людина написала ? ((
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11.06.2024 22:56 Відповісти
Я шість років прожив в Лондоні. Думаю що розумію.
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11.06.2024 23:14 Відповісти
Ніхіра ви не зрозуміли ((
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11.06.2024 23:21 Відповісти
Ірланську пенсію озвучте мінімальну , може теж як в Україні - близько 50 євро ((
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11.06.2024 22:55 Відповісти
В 2008 закрив всі банківські рахунки в українських банках. З того часу тільки кеш. Нещодавно не полінувався порахувати скільки я зекономив на оплаті примітивних банківських послуг за весь цей час. Вийшло близько 80 000 гривень. Не бог зна що, але для багатьох людей це річна зарплата. Вважаю що невеличкі незручності не тільки перекриваються повною автономністю та анонімністю моїх платежів, прибутків і видатків, а ще й фінансово вигідні. Якщо хочете доконати себе фінансово, і врешті фізично!, візьміть кредит в банку - ви не тільки заплатите втричі більше , а й змушені будете втричі більше працювати, або обмежувати себе в харчування, відпочинку, ліках і т.п. Іншими словами ви станете класичним лохом...
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11.06.2024 21:11 Відповісти
Шановний НБ,дуже цікава засторога від кредиту в банку.Засторога-в великих скобках.При девальвації гривні-ви кредит віддасте з задоволенням.А якщо і кредит буде під 3%-то ви будете аж надто задоволені.Про деталі-розпитайте у Гонтарєвої,і всіх її клієнтів.Саме тому доллар"стрибнув" ,якось випадково,у три рази.Зараз повільніше-но він-доллар-на "вірному" шляху.
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11.06.2024 22:17 Відповісти
Все вірно лише за умови що ви заробляєте в доларах які привозите в Україну і тримаєте під диваном, а не в банку. Якщо ж ви заробляєте в гривні то вас потрошать як рибу. А ще є така гарненька тема під назвою "банк лопнув". Прочитайте про банківські індекси Т2 і Т6 і як ними маніпулюють українські "банкіри" з підворітні.
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11.06.2024 23:02 Відповісти
"З того часу тільки кеш." Чим торгуємо - самогоном чи наркотою ? ((
Безглуздий коментар ні про що . Хто зможе обходитися однією готівкою , пенсіонер у якого крім пенсії ніяких доходів ? ((
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11.06.2024 23:01 Відповісти
В мене немає пенсії. Жодних виплат та послуг від держави безкоштовно не отримую. Тишком здаю в оренду свою нерухомість. Тому зовсім не зацікавлений в будь яких "переказах на картку" в країні де вже немає банківскої таємниці і будь яке чиновне чмо може заблокувати рахунок без рішення суду.
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11.06.2024 23:11 Відповісти
"Тишком здаю в оренду свою нерухомість." ..... не сплачуючи податків .... молодець , що тут скажеш , патріот України , вчиш інших як потрібно патріотизм проявляти ((
P.S. В Україні мільйони власників лишніх квартир , вони вже стали в чергу за твоїми порадами у фінансовій галузі ((
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11.06.2024 23:19 Відповісти
28 років чесно платив податки і за всі ці роки жодного дня не був на лікарняному. Завідував кафедрою в університеті. Працював на трьох роботах. А от коли мені знадобилась гарантована медична допомога я не зміг її отримати вчасно (9 місяців не могли поставити діагноз) і безкоштовно (виставили рахунок в державному інституті ендокринології який вдвічі перевищував мій річний заробіток). Добре що знаю англійську і прочитав як лікують щитовидку на Заході. Розробив власну методику. Підібрав діючі речовини. За два роки інвалідності вдалося уникнути... Патріотизм починається з фінансової незалежності. Раб не може бути патріотом - йому нічого захищати. Тому тих хто закликає "віддати останнє" я посилаю на .... Це аферисти і брехуни.
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11.06.2024 23:44 Відповісти
По поличках :
1. Працював на трьох роботах будучи завідуючим кафедрою в університеті (( ..... у мене батько покійний працював директором школи , а не в університеті , часу вільного на іншу роботу не вистачало , не те що да дві (( , висновок - завкафедри з тебе ще той ((
2. Не тринди про рахунки на лікування , ти або кацап , або нічим ніколи не хворів , інакше б знав що в онкоцентрах ( читай в інституті ендокринології ) тобі ніяких рахунків не виставляють , просто називають у що орієнтовно тобі лікування обійдеться , а вже потім ти і твоя рідня як солоні зайці бігають у пошуках препаратів , або башляють "людям в білих халатах " щоб самим не шукати .
3. Протоколи лікування однакові що у нас , що у всьому світі , методики різні , тому знову пшик про захід ..... " кажеш , "розробив власну методику і вилікувався " (( .... запатентував , чи може просто ніякої хворої щитовидки , тому і діагнозу встановити не могли ? (( Чим лікував - чистотілом на соді , чи прополісом в анус , розробнику ? (( .
4.Хто ж у тебе , бідолаги , останнє відбирає , коли це отримані без сплати податків доходи стали "останнім " ?((
5. Саме головне - тобі так некомфортно в Україні було , мало платили , лікувати не хотіли , захід тебе від інвалідності порятував , ти там сім років прожив ..... якого ж ти хера приперся сюди , сидів би на своєму заході і не триндів , герой героїчєський ((
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12.06.2024 00:13 Відповісти
Тепер я з вами згодний. Єдина моя помилка дійсно великого гатунку це повернення в Україну де отакі "зарозумілі" дядьки як ви заявляють "якого ж ти хера приперся сюди , сидів би на своєму заході і не триндів, герой героїчєський". Не ви перший...
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12.06.2024 00:27 Відповісти
Ну от бачиш , тут тебе не цінують із твоєю "кафедральною освітою " , тролю кацапський , пора тобі на парашу вирушати , там до своєї "методи " додаси шаманські обряди і будеш ***** лікувати ,він тобі нову кафедру створить ( нетрадиційних західних ендокринологічних медицинських наук) , а саме головне , як "праффессору " теж тільки налом платитиме , правда добре якщо китайським , а не північнокорейським , бо бакси камазами вже закінчилися ))
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12.06.2024 00:39 Відповісти
Вам дійсно життя дуже недодало. Співчувати не стану - ви злий і несправедливий, але карма "**** зла" і кожен врешті отримує те на що заслуговує.
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12.06.2024 01:11 Відповісти
Ну бачиш , мені "не додало " , а ти "перебрав " (( Мені співчувати потреби немає , себе пожалій , телепню псевдонауковий . Поміж іншим , прийми щось для відновлення пам'яті , бо воно ніби і класно коли кожен день для тебе як у дитинстві ніби нові відкриття приносить , але коли ти у своїх коментах починаєш забувати що вчора казав , то то вже не нові знання , а старий діагноз ((
Щодо карми ..... є чудова приказка : "Що з твого рота - у твої ворота " (( На цьому і завершимо , недоемігранте ,бо з тобою спілкуватися - сам тупіти почнеш ((
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12.06.2024 02:10 Відповісти
Очевидно, афтирі цього мудровання оцінюють реальність за вікном лише за допомогою купи відповідних графіків.
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11.06.2024 22:10 Відповісти
Не певен, що регулятор банківської стстеми повинен цим займатися.

Є купа контор, які вивчають ціни, попит, рейтинги та інше.
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11.06.2024 23:37 Відповісти

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