Середній чек українців у магазинах зменшився за рік, але кількість операцій зросла, – НБУ

Середня сума однієї операції з використанням банківської картки у торговій мережі у першому кварталі 2024 року становила 327 гривень, порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зменшився (у першому кварталі він становив 344 гривні).

Також зменшився розмір однієї операції з переказу з картки на картку – у першому кварталі він становив 1 931 грн (порівняно із 2 133 грн рік тому), свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Водночас розмір операції з оплати товарів та послуг в інтернеті зріс до 541 грн (460 грн рік тому).

Де найбільше використовувалися платіжні картки

За перший квартал цього року найбільше операцій із використанням карток за сумою та за кількістю припадало саме на розрахунки в торговельній мережі (45,1% та 72% відповідно). Там було здійснено 1,32 млрд операцій на суму 433,2 млрд грн.

Перекази з картки на картку становили третину за сумою (32,9%) та майже десяту частину за кількістю (8,9%).

Оплата товарів і послуг в інтернеті – 14,6% за сумою та 14,1% за кількістю.

Загалом у першому кварталі в межах України з використанням платіжних карток було проведено 1,36 мільярда операцій на загальну суму 884,5 млрд грн.

У тому числі 111 млн операцій зі зняття готівки на 509,3 млрд грн. Цей показник залишається на рівні минулого року (111 млн операцій на 501,8 млрд грн).

Водночас кількість розрахункових операцій з використанням карток зросла до 1,25 мільярда (943,8 млн у першому кварталі минулого року) на загальну суму 375,1 млрд грн (285,7 млрд грн рік тому).

Як повідомлялося, сума операцій з картками українських банків за кордоном у першому кварталі 2024 року становила 77,6 млрд грн, а кількість таких операцій – 74,8 млн.

При цьому 72,8 млн операцій на загальну суму 58,1 млрд грн були пов'язані із розрахунками з використанням платіжних терміналів, цей показник залишився на рівні першого кварталу 2023 року.

Решта 2,3 млн операцій були пов'язані з отриманням готівки з українських карток за кордоном на загальну суму 19,5 млрд грн. Цей показник зменшився майже у 4 рази за кількістю та втричі за сумою.