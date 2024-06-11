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В Україні запустили сайт для бізнесу про інтеграцію сервісів "Дії"

дія

Для бізнесу запустили сайт, де зібрана вся інформація про інтеграцію сервісів "Дії". Цей ресурс має полегшити підприємцям процес використання цифрових послуг у своїй роботі.

Про це пише AIN.UA.

На новому сайті можна знайти детальну інформацію про всі сценарії інтеграції, приклади та умови використання "Дії", відгуки від партнерів, які вже інтегрували сервіс у свою роботу.

Підключення та робота сервісів для бізнесу не потребує фінансових витрат.

Яка допомога бізнесу

Серед переваг інтеграції "Дії" для бізнесу називають:

  • залучення потенційних клієнтів – доступ до понад 20 млн користувачів "Дії";
  • отримання копій документів за хвилину відразу в систему компанії;
  • налаштування автоматичного заповнення полів у заявах і договорах;
  • впровадження дистанційного підписання документів.

До "Дії" вже інтегрувалися понад 15 тис. установ і бізнесів, серед яких monobank, "Укрзалізниця", "Нова пошта", "Сільпо", "Київ Цифровий", Vodafone, AUTO.Ria та інші.

Автор: 

бізнес (1176) інтернет (1341) сайт (65) Дія (626)


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