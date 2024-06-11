В Україні запустили сайт для бізнесу про інтеграцію сервісів "Дії"

Для бізнесу запустили сайт, де зібрана вся інформація про інтеграцію сервісів "Дії". Цей ресурс має полегшити підприємцям процес використання цифрових послуг у своїй роботі.

Про це пише AIN.UA.

На новому сайті можна знайти детальну інформацію про всі сценарії інтеграції, приклади та умови використання "Дії", відгуки від партнерів, які вже інтегрували сервіс у свою роботу.

Підключення та робота сервісів для бізнесу не потребує фінансових витрат.

Яка допомога бізнесу

Серед переваг інтеграції "Дії" для бізнесу називають:

залучення потенційних клієнтів – доступ до понад 20 млн користувачів "Дії";

отримання копій документів за хвилину відразу в систему компанії;

налаштування автоматичного заповнення полів у заявах і договорах;

впровадження дистанційного підписання документів.

До "Дії" вже інтегрувалися понад 15 тис. установ і бізнесів, серед яких monobank, "Укрзалізниця", "Нова пошта", "Сільпо", "Київ Цифровий", Vodafone, AUTO.Ria та інші.