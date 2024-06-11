Санкції працюють: росія третій рік не може запустити нову ТЕС на Тамані

Російська корпорація "Ростех" знову не змогла запустити у встановлений строк третій енергоблок ТЕС "Ударна" на Тамані з використанням турбіни власної розробки ВМД-110М.

Новий енергоблок мав розпочати роботу 1 червня, проте строки його запуску зірвані, пише російський "Коммерсант" із посиланням на джерела.

За словами одного із співрозмовників видання, зрив запуску може бути пов'язаний із неготовністю допоміжних систем. Водночас у російській компанії "Системний оператор" (диспетчер енергосистеми РФ) запевняють, що третій енергоблок зараз проходить пуско-налагоджувальні випробування.

Наразі компанія "Технопромекспорт" (ТПЕ, контролюється "Ростехом") планує попросити офіційно відкласти запуск енергоблоку на 1 вересня, щоб уникнути фінансових втрат, пов'язаних з невиконання плану з видачі потужності в енергосистему у визначений строк. За оцінками експертів, за три місяці обсяг платежу за енергопотужність для трьох блоків ТЕС "Ударна" міг би становити 2,6 млрд рублів.

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Теплоелектростанція "Ударна" потужністю 560 МВт будується з використанням великих газових турбін ГТД-110М, вироблених "Об'єднаною двигунобудівною корпорацією" (входить до складу "Ростеху").

Спочатку для неї планувалося використати турбіни німецької Siemens, але замовлені агрегати замість Тамані встановили в окупованому Криму з порушенням санкцій. Тому РФ була змушена прискорити розробку власної турбіни ГТД-110М, яка є модифікацією однороторного турбувального двигуна ГТД-110 розробки ​​української компанії НВК "Зоря" - "Машпроект".

Спочатку запуск ТЕС "Ударна" був запланований на квітень 2021 року, але через зміну конфігурації через санкції проєкту термін введення в експлуатацію було перенесено спочатку на 2023 рік, а потім на 2024 рік.

Перший енергоблок електростанції на Тамані розпочав роботу у березні, другий ввелий в експлуатацію у квітні.