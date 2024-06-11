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Новини
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Санкції працюють: Росія третій рік не може запустити нову ТЕС на Тамані

турбіна ГТД-110М

Російська корпорація "Ростех" знову не змогла запустити у встановлений строк третій енергоблок ТЕС "Ударна" на Тамані з використанням турбіни власної розробки ВМД-110М.

Новий енергоблок мав розпочати роботу 1 червня, проте строки його запуску зірвані, пише російський "Коммерсант" із посиланням на джерела.

За словами одного із співрозмовників видання, зрив запуску може бути пов'язаний із неготовністю допоміжних систем. Водночас у російській компанії "Системний оператор" (диспетчер енергосистеми РФ) запевняють, що третій енергоблок зараз проходить пуско-налагоджувальні випробування.

Наразі компанія "Технопромекспорт" (ТПЕ, контролюється "Ростехом") планує попросити офіційно відкласти запуск енергоблоку на 1 вересня, щоб уникнути фінансових втрат, пов'язаних з невиконання плану з видачі потужності в енергосистему у визначений строк. За оцінками експертів, за три місяці обсяг платежу за енергопотужність для трьох блоків ТЕС "Ударна" міг би становити 2,6 млрд рублів.

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Теплоелектростанція "Ударна" потужністю 560 МВт будується з використанням великих газових турбін ГТД-110М, вироблених "Об'єднаною двигунобудівною корпорацією" (входить до складу "Ростеху").

Спочатку для неї планувалося використати турбіни німецької Siemens, але замовлені агрегати замість Тамані встановили в окупованому Криму з порушенням санкцій. Тому РФ була змушена прискорити розробку власної турбіни ГТД-110М, яка є модифікацією однороторного турбувального двигуна ГТД-110 розробки ​​української компанії НВК "Зоря" - "Машпроект".

Спочатку запуск ТЕС "Ударна" був запланований на квітень 2021 року, але через зміну конфігурації через санкції проєкту термін введення в експлуатацію було перенесено спочатку на 2023 рік, а потім на 2024 рік.

Перший енергоблок електростанції на Тамані розпочав роботу у березні, другий ввелий в експлуатацію у квітні.

Автор: 

росія (14237) санкції (4402) ТЕС (677)


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Топ коментарі
+10
Найкращі санкції на Тамані - це візити невідомих добрих беспілотників. От, після їхнього візиту буде 100% гарантія, що ТЕС запустити неможливо.
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11.06.2024 20:39
+7
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11.06.2024 20:42
+6
Санкції працюють: росія третій рік не може запустити нову ТЕС на Тамані
====================
пздц...ятрохи іншого результату очікував від санкцій. А на тес на тамані якось похер.
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11.06.2024 20:44
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Найкращі санкції на Тамані - це візити невідомих добрих беспілотників. От, після їхнього візиту буде 100% гарантія, що ТЕС запустити неможливо.
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11.06.2024 20:39 Відповісти
https://www.google.com.ua/maps/@45.0546243,37.8413239,987m/data=!3m1!1e3?hl=ru&entry=ttu підтримую
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11.06.2024 22:03 Відповісти
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11.06.2024 20:42 Відповісти
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11.06.2024 23:43 Відповісти
Санкції працюють: росія третій рік не може запустити нову ТЕС на Тамані
====================
пздц...ятрохи іншого результату очікував від санкцій. А на тес на тамані якось похер.
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11.06.2024 20:44 Відповісти
коли санкції в 3,14дерації запрацють ,то в 3,14дерації б мали бути графіки відключень на подобу українських по 4-6 годин на добу.а поки що бла- бла- бла
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11.06.2024 20:47 Відповісти
Зато санкции не мешают планомерно херачить ТЭС Украины.
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11.06.2024 20:48 Відповісти
Скоро туда прилетит ракета для запуска турбин.
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11.06.2024 20:51 Відповісти
нажаль, ні.
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11.06.2024 21:58 Відповісти
Коли ми бачитимемо девальвацію рубля в РФ під 200-500% річних тоді я скажу, що санкції працюють... бо то як вони "працюють" війни не зупинить...
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11.06.2024 20:51 Відповісти
тако ж оп-ники працюють над розкраданням не менш потужно! в захист енергооб'єктів так мощно інвестували, що тепер на їх відновлення, хоча б до попереднього стану, піде куди більше чим 3 роки. не менше п'ятирічки. і назвуть вони цю п'ятирічку, по традиціях їх оццов та дідов "п'ятирічкою потужного відродження електрогенерації"
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11.06.2024 20:58 Відповісти
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11.06.2024 21:02 Відповісти
То розбомбити надо...
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11.06.2024 21:17 Відповісти
баба-яга протів...
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11.06.2024 22:01 Відповісти
Ті що Сіменс,за порушення санкцій.
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11.06.2024 21:25 Відповісти
Ге ж, нам усім має полегшати!
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11.06.2024 22:14 Відповісти
Як свідчать дані супутникової зйомки, підбитий у порту "Кавказ" на Тамані пором Conro Trader, як і раніше, блокує нафтовий термінал поромної переправи. Тому рашисти і https://hromadske.radio/news/2024/06/11/rosiiany-vidnovyly-perevezennia-palyva-do-krymu-zaliznychnym-mostom-isw поновили перевезення цистерн з паливом по залізничній гілці Керченського мосту.
Втім, наближається час Х для цього мосту. Але не через ракетні удари ЗСУ.
Так, за даними сейсмолога Франка Хугербітса, який попередив про руйнівний землетрус в Туреччині і Сирії, насувається той самий, але на цей раз в Причорномор'ї. Тобто саме напроти рашистського мосту у Крим.



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12.06.2024 00:04 Відповісти
То одиничний випадок. росія обходить санкції за допомогою кількох країн і має великі внутрішні ресурси
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12.06.2024 09:46 Відповісти

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