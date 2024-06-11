ЄБРР виділить Миколаєву 25 мільйонів євро на відновлення водопостачання
"Миколаївводоканал" та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) уклали угоду про надання майже 25 млн євро на відновлення водопостачання у Миколаєві.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Головні елементи існуючої системи водопостачання та водовідведення міста вже досягли граничного терміну експлуатації. Також через військову агресію з боку Російської Федерації значною мірою було зруйновано інфраструктуру водопостачання та водовідведення Миколаєва", – розповів Сєнкевич.
Відповідний проєкт має вирішити наступні завдання:
- забезпечити безперебійну роботу існуючих споруд водозабору "Дніпро-Миколаїв";
- зменшити енергоспоживання та втрати питної води.
Загальна орієнтовна вартість проєкту складає 33 млн євро, з яких:
- 10 млн євро – кредитні кошти від ЄБРР;
- 5 млн євро – грант від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля;
- 9,8 млн євро – грант Спеціального фонду кризового реагування ЄБРР;
- 8,2 млн євро – субвенція з державного бюджету України на відновлення споруд водозабору "Дніпро – Миколаїв".
Для реалізації проєкту, як підкреслив Сєнкевич, не передбачається виділення коштів з бюджету Миколаївської міської територіальної громади.
Ситуація з водою в Миколаєві
Питна вода в кранах мешканців Миколаєва зникла 12 квітня 2022 року через перебитий російськими загарбниками водогін "Дніпро – Миколаїв".
Відтоді там тече лише технічна солона вода, яка псує водогін.
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