Німецький гігант Uniper відсудив у "Газпрому" 13 мільярдів євро

Німецький енергетичний гігант Uniper ухвалив рішення розірвати свої довгострокові контракти на постачання російського газу компанією "Газпром експорт", повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що рішення стало можливим після того, як Стокгольмський арбітражний суд 7 червня дозволив Uniper розірвати контракти та присудив їй понад 13 млрд євро компенсації за обсяги газу, які не постачав "Газпром експорт" із середини 2022 року.

Як пояснили в Uniper, попри те, що з червня 2022 року було поставлено лише обмежені обсяги газу, а з кінця серпня 2022 року його не було взагалі, довгострокові контракти на постачання газу між двома компаніями все ще були юридично чинними.

"Розірвання контрактів з "Газпром Експортом" є черговим послідовним рішенням за останні три роки. За цей час Uniper списав свої частки у фінансуванні газопроводу Nord Stream 2 та в російській дочірній компанії Unipro, завершив російські контракти на постачання вугілля. З тих пір Uniper наполегливо працював над диверсифікацією свого газового бізнесу і зараз має хороші позиції завдяки глобальному портфелю СПГ і трубопровідним поставкам газу з різних регіонів", – наголосив голова компанії Майкл Льюїс.

За його словами, суми компенсації, які призначив суд мають надходити до федерального бюджету Німеччини. Водночас, з огляду на сьогоднішню ситуацію, він не впевнений, що варто очікувати значних сум.

Як повідомлялося, німецька енергетична компанія Uniper, яка раніше була одним з найбільших імпортерів російського газу, подала позов проти компанії "Газпром експорт" до міжнародного арбітражного суду у Стокгольмі у листопаді 2022 року.

Нагадаємо, у грудні 2022 року німецький уряд оголосив про націоналізацію енергетичної компанії Uniper, яка належала фінському холдингу Fortum і опинилась на межі банкрутства через припинення постачання газу з Росії.

У межах націоналізації уряд Німеччини виділив 34,5 млрд євро для рекапіталізації компанії. У майбутньому Uniper збираються знову приватизувати. Федеральний уряд Німеччини зобов'язаний скоротити свою частку щонайбільше до 25% плюс одна акція не пізніше 2028 року.

Перед цим "Газпром" відповився постачати газ за контрактом з Uniper, посилаючись на указ Путіна про переведення розрахунків за паливо у рублі.

Перед цим Єврокомісія пояснила, що європейські газові компанії мають розраховуватися з "Газпромом" за газ тільки в євро чи доларах США, залежно від умов контракту. Таким чином, рахунки для оплати за газ у "Газпромбанку" мають відкриватися у валюті контракту, а отже відкриття рахунків у рублях суперечитиме санкціям проти РФ.