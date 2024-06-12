На Тернопільщині злива зруйнувала міст, який саме ремонтували. ФОТО

У Тернопільській області на автошляху Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль внаслідок зливи стався розмив земляного насипу на мосту у селі Струсів.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури області.

Зазначається, що внаслідок негоди частково зруйнувався тротуар. Водночас основна конструкція дороги не пошкоджена – проїзд транспорту через міст відбувається у звичному режимі.

"Основна причина розмиву земляного насипу – локальні інтенсивні опади у Тернопільському районі. За три години випала більш ніж тижнева норма опадів. Окрім цього, винос болота та сміття на проїжджу частину траси Н-18 з прилеглих до автошляху вулиць та сільськогосподарських угідь значно погіршив водовідведення з мосту", – пояснили у Службі.

Підрядна організація розпочала ліквідацію наслідків стихії. Станом на ранок укріпили ділянку розмиву, триває зміцнення конуса земполотна.

Як підкреслили у Службі відновлення, міст ще не зданий в експлуатацію. Всі ремонтні роботи підрядна організація виконує за власний кошт.