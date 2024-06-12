Нацкомісія анулювала ліцензію "Української біржі". Її власники обіцяють судитися

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) застосувала санкцію у вигляді анулювання ліцензій до "Української біржі" (УБ).

Відповідне рішення було ухвалене 5 червня у межах розгляду справи про невідповідність структури власності біржі встановленим вимогам, повідомляється на сайті УБ.

Постанова про анулювання ліцензій набуде чинності через 30 календарних днів з дня її прийняття.

"Ми вже вживаємо заходів для оскарження його в судовому порядку, захищаючи права та інтереси біржі, її акціонерів, клієнтів та партнерів. Біржа продовжує працювати у штатному режимі, ситуація контрольована та наразі ніяк не впливає на якість наших послуг та безперервність діяльності", – зазначається у повідомленні "Української біржі".

У НКЦПФР це рішення офіційно наразі не коментували.

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Як повідомлялося, раніше член НКЦПФР Ярослав Шляхов розповідав, що дві з трьох українських фондових бірж – ПФТС і "Українська біржа" – найближчим часом можуть втратити ліцензії через порушення ліцензійних умов.

Акціонери фондової біржі ПФТС наприкінці квітня визнали недоцільним провадження подальшої діяльності та вирішили звернутися до регулятора для анулювання її ліцензії. Фондова біржа ПФТС заснована 1997 року. У 2020 році 49,9% акцій ПФТС купила китайська товарна біржа Bohai Commodity Exchange (BOCE).

"Українська біржа" заснована у 2008 році. Серед її власників – Мінфін РФ (через "Сбєрбанк Росії" та ланцюжок офшорних компаній, 2,49% акцій), а також колишній російський підприємець Тімур Турлов (через Freedom Holding Corp., 24,26%).

Щодо Турлова ще у жовтні 2022 року указом президента Володимира Зеленського строком на п'ять років було запроваджено санкції, серед яких – блокування активів.

Втім, ще у березні 2024 року голова НКЦПФР Руслан Магомедов не бачив порушення норм законодавства у тому, що Міністерство фінансів РФ та структури підсанкційного бізнесмена Тимура Турлова досі володіють акціями "Української біржі"