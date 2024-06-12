Кабмін закриє доступ до адмінпослуг для чоловіків без військового квитка, – Малюська

Уряд розширюватиме перелік адміністративних послуг, для доступу до яких від військовозобов’язаних вимагатимуть надати військово-обліковий документ.

Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська, передають Українські новини.

Він зауважив, що ухвалений ще до повномасштабної війни закон про адміністративні послуги передбачає можливість вимагати військово-обліковий документ від громадянина для надання послуги.

За словами Малюськи, перелік таких послуг Кабмін може встановити своїм рішенням.

"Тобто, треба, щоб людина з’явилася на радарах держави, щоб держава розуміла, де така людина знаходиться, хто вона, які засоби зв’язку. Це нормальний, правильний природний процес. Процес цей триває, я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такий механізм. Але, на моє переконання, він з'являтиметься все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати такий документ, зокрема, зараз при перетині кордону", – сказав міністр.

Він зазначив, що для цього не потрібно вносити змін до законодавства.

"В нас чимало послуг надаються, регулюються на підзаконному рівні і є закон, який надає таку можливість. Я думаю, що це буде тільки збільшуватися, кількість таких послуг", – сказав Малюська.

Він нагадав, що в Україні існують "сотні, якщо не тисячі" адмінпослуг.

Всюди, де держава комунікує з громадянином, якому потрібен якийсь документ чи його дублікат, всюди з’являється можливість попросити військово-обліковий документ", – зазначив міністр.

Читайте також: Кабмін спростив для ТЦК подачу документів для розшуку порушників правил мобілізації

Він додав, що щодо певних послуг, які стосуються членів сім’ї військовозобов’язаного, його дітей, держава "жодних блоків" не буде ставити.

"Ми досить обережно ставимось до оцінки, де послуги не є критично важливими, а де вони важливі. Тобто якщо мова йтиме про щось, що є задля гарного способу життя, для комфорту більшого і тільки стосується особисто військовозобов’язаного, скоріш за все, рано чи пізно держава почне вимагати військово-обліковий документ. Що стосується критично важливих послуг, щоб жити, щоб сім’я нормально себе почувала, діти, то держава в такому випадку обмежень застосовувати точно не буде", – пояснив Малюська.

Як повідомлялося, відповідно но нового закону про мобілізацію, прикордонники почали випускати чоловіків за кордон, навіть тих, що мають таке право під час воєнного стану, лише з паперовим військово-обліковим документом. При цьому будь-які електронні варіанти, у тому числі додаток "Резерв+", вони не прийматимуть.