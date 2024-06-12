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Новини
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Євросоюз готує санкції проти найбільшого перевізника російської нафти, – Bloomberg

танкер,совкомфлот

Євросоюз планує запровадити санкції проти російського нафтотранспортного гіганта "Совкомфлот", щоб обмежити можливості Кремля фінансувати війну проти України.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проєкт рішення.

Державний "Совкомфлот" – це найбільша судноплавна компанія в Росії. Вона є однією із ключових компаній, що допомагають транспортувати російську нафту в обхід цінових обмежень, запроваджених країнами "Великої сімки". Компанія також надає послуги з транспортування скрапленого газу.

Європейський Союз також пропонує накласти санкції на 13 суден, залучених до перевезення товарів і технологій, що використовуються в секторі оборони та безпеки, а також у транспортуванні нафти та нафтопродуктів або сприянні розширенню енергетичного сектору Росії.

Пропозиція внести її до європейських санкційних списків з’явилася після того, як США на початку цього року запровадили санкції щодо "Совкомфлоту" і 14 нафтових танкерів, пов'язаних з цією компанією.

Bloomberg зауважує, що для запровадження санкцій ЄС потрібна підтримка всіх держав-членів, тому остаточне рішення може змінитися.

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Як повідомлялося, із жовтня 2023 року США запровадили санкції проти майже 40 танкерів, які порушили встановлене західними країнами обмеження ціни для російської нафти на рівні $60 за барель. У тому числі під санкції США потрапив 21 танкер російського "Совкомфлоту", а у лютому 2024 році – і сама компанія.

Після цього "Совкомфлот" перереєстрував 50 танкерів, які раніше плавали під ліберійським прапором, у судновому реєстрі Габону.

Автор: 

нафта (4797) росія (14237) санкції (4402) Євросоюз (5112) танкер (190)


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Топ коментарі
+4
Не факт того что вы пишите. У судна остается на всю его жизнь IMO number. Причем при заходе в любой порт мира капитан обязан указать предыдущие названия судна, его IMO number. А так судно может указывать новое название судна, его порт приписки и тд. Я был на таком судне, компания купила судно. сменили судовладельца, название судна и тд. А в Монреале судно посетил судебный пристав который тихонько принес на судно Bill и прикрепил его скотчем на мостике на лобовое окно, в котором указано что судно арестовано по причине неуплаты за топливо предыдущей компанией. Вот и все. Пока не уладили вопросы оплаты судно не сдвинулось с места. Деньги все умеют считать. Так что сменив название судна, хозяина это не дает возможности избежать санкций и арестов. Учите матчасть и не говорите того чего не знаете!
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12.06.2024 17:26
+2
Совкомфлот прибавить у назві одну букву, наприклад, С. І стане Совкомфлотс. І всі санкції впадуть. Бо це вже інша компанія. Пристойна. Нова. Нецілована. Коли всі нарешті зрозуміють що санкції мають бути на фізичному рівні. Та хоч би на рівні країни. Тобто банити потрібно всю росію, а не якісь її компанії ба навіть відділення компаній. Такий санкційний удав, як зараз, буде давити 200 років та сам з голоду здохне раніше ніж жертва.
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12.06.2024 15:54
+2
Треба готувати не санкції, а торпеди.
Удар в корму - і танкер терпляче чекає патрулів,
щоб пояснити куди пливе, що везе, страховка, власник ....
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12.06.2024 16:18
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Совкомфлот прибавить у назві одну букву, наприклад, С. І стане Совкомфлотс. І всі санкції впадуть. Бо це вже інша компанія. Пристойна. Нова. Нецілована. Коли всі нарешті зрозуміють що санкції мають бути на фізичному рівні. Та хоч би на рівні країни. Тобто банити потрібно всю росію, а не якісь її компанії ба навіть відділення компаній. Такий санкційний удав, як зараз, буде давити 200 років та сам з голоду здохне раніше ніж жертва.
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12.06.2024 15:54 Відповісти
Цікаво, три роки вистачить , на підготовку санкцій ?!!
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12.06.2024 15:56 Відповісти
Все как я и писал - меняется название и порт приписки и чао санкции.
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12.06.2024 16:10 Відповісти
Не факт того что вы пишите. У судна остается на всю его жизнь IMO number. Причем при заходе в любой порт мира капитан обязан указать предыдущие названия судна, его IMO number. А так судно может указывать новое название судна, его порт приписки и тд. Я был на таком судне, компания купила судно. сменили судовладельца, название судна и тд. А в Монреале судно посетил судебный пристав который тихонько принес на судно Bill и прикрепил его скотчем на мостике на лобовое окно, в котором указано что судно арестовано по причине неуплаты за топливо предыдущей компанией. Вот и все. Пока не уладили вопросы оплаты судно не сдвинулось с места. Деньги все умеют считать. Так что сменив название судна, хозяина это не дает возможности избежать санкций и арестов. Учите матчасть и не говорите того чего не знаете!
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12.06.2024 17:26 Відповісти
Читай внимательно -
У тому числі під санкції США потрапив 21 танкер російського "Совкомфлоту", а у лютому 2024 році - і сама компанія.
Після цього https://biz.censor.net/n3494128, які раніше плавали під ліберійським прапором, у судновому реєстрі Габону.
Если кто-то плавал на посудине пару месяцев коком - не значит, шо он все знает.
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12.06.2024 17:57 Відповісти
перекривайте Даньські проливи з міркувань екологічної безпеки і -

аривідерче більше третини рашиської нафти
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12.06.2024 16:14 Відповісти
Треба готувати не санкції, а торпеди.
Удар в корму - і танкер терпляче чекає патрулів,
щоб пояснити куди пливе, що везе, страховка, власник ....
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12.06.2024 16:18 Відповісти
А Босфор і Дарданелли слабо закрити для російських перевозчиків?
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12.06.2024 16:33 Відповісти
Для цього одну країну тре прийняти в Євросоюз - а яку ви повинні знати .
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12.06.2024 16:41 Відповісти
Ту, в якій диктатура ********* султана?
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12.06.2024 21:57 Відповісти
от уже бовдуры-сколько лет идёт война-а они только прозревают!
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12.06.2024 16:58 Відповісти
найкращі санкції як ми переконалися це пустити російські корита на морське дно.
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13.06.2024 00:52 Відповісти

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