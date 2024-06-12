Євросоюз готує санкції проти найбільшого перевізника російської нафти, – Bloomberg

Євросоюз планує запровадити санкції проти російського нафтотранспортного гіганта "Совкомфлот", щоб обмежити можливості Кремля фінансувати війну проти України.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проєкт рішення.

Державний "Совкомфлот" – це найбільша судноплавна компанія в Росії. Вона є однією із ключових компаній, що допомагають транспортувати російську нафту в обхід цінових обмежень, запроваджених країнами "Великої сімки". Компанія також надає послуги з транспортування скрапленого газу.

Європейський Союз також пропонує накласти санкції на 13 суден, залучених до перевезення товарів і технологій, що використовуються в секторі оборони та безпеки, а також у транспортуванні нафти та нафтопродуктів або сприянні розширенню енергетичного сектору Росії.

Пропозиція внести її до європейських санкційних списків з’явилася після того, як США на початку цього року запровадили санкції щодо "Совкомфлоту" і 14 нафтових танкерів, пов'язаних з цією компанією.

Bloomberg зауважує, що для запровадження санкцій ЄС потрібна підтримка всіх держав-членів, тому остаточне рішення може змінитися.

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Як повідомлялося, із жовтня 2023 року США запровадили санкції проти майже 40 танкерів, які порушили встановлене західними країнами обмеження ціни для російської нафти на рівні $60 за барель. У тому числі під санкції США потрапив 21 танкер російського "Совкомфлоту", а у лютому 2024 році – і сама компанія.

Після цього "Совкомфлот" перереєстрував 50 танкерів, які раніше плавали під ліберійським прапором, у судновому реєстрі Габону.