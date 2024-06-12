"Приватбанк" запропонував підприємцям продавати товари у розстрочку через телеграм-бота

Українські підприємці та малий бізнес можуть продавати свої товари та послуги у розстрочку через бота державного банку "Приватбанку".

Про це повідомляє пресслужба банку.

Як пояснили у "Приватбанку", для цього не обов'язково мати фізичний POS-термінал банку або підключати сервіс інтернет еквайрингу чи інтеграцію з сервісом.

Підприємці-клієнти банку для оформлення оплати товарів у розстрочку з "Оплатою частинами" можуть виставити миттєвий рахунок клієнту прямо з компьютера чи смартфона продавця через Telegram-бота.

Покупець здійснює покупку в межах доступного йому ліміту кредитування, підтвердженого банком, а оплачує рахунок за допомогою Приват24.

Щомісяця українці купують у розстрочку через "Приватбанк" товарів на 1,6 млрд грн.

Як повідомлялося, у 2023 році державний "Приватбанк" отримав рекордний прибуток до оподаткування у 72,8 млрд грн та виплатив державі 57 млрд грн податку на прибуток та дивідендів.