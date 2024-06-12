США планують в чотири рази розширити вторинні санкції проти Росії, – FT

Міністерство фінансів США планує цього тижня значно розширити свою програму вторинних санкцій щодо Росії, розглядаючи будь-яку іноземну фінансову установу, котра здійснює транзакції з російською компанією, що потрапила під санкції, як таку, що працює безпосередньо з військовою промисловістю Кремля.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що цей захід розширить виконавчий наказ Білого дому, який у грудні минулого року надав Міністерству фінансів США повноваження застосовувати додаткові санкції до іноземних фінансових установ, якщо буде виявлено, що вони діяли від імені будь-якої з приблизно 1200 організацій, які, на думку уряду США, бути частиною оборонного сектору Росії.

Після цьоготижневих змін ця кількість організацій зросте до понад 4500 та охопить майже всі російські організації, які вже були під санкціями, навіть якщо це було з інших причин, ніж пряма підтримка війни Росії проти України.

Серед них такі банки, як "Сбербанк" і ВТБ, найбільші кредитори країни.

Американські офіційні особи вважають, що в результаті грудневого указу банки в третіх країнах стали неохоче мати справу з російськими клієнтами з високим ризиком.

Потік пов'язаного з війною імпорту в Росію скоротився на початку 2024 року, оскільки фінансування транскордонної торгівлі цими товарами стало більш ризикованим навіть для банків, які не мають зв'язків із США.

"Вторинні санкції мають на меті розширити можливості США щодо запобігання їхнього обходу суб’єктами, які не мають жодного юридичного зв’язку зі США. Це означає, що США фактично можуть застосувати свої санкції до людей, які інакше не підпадають під дію законодавства США", – сказала експертка з питань торгівлі та санкцій аналітичного центру Center for a New American Security Емілі Кілкріз.

Вторинні санкції проти Росії

Раніше повідомлялося, що США очікують, що наступного тижня країни "Великої сімки" (G7) надішлють нове жорстке попередження невеликим китайським банкам, щоб ті припинили допомагати Росії обходити санкції.

У квітні цього року міністерка фінансів США Джанет Єллен під час візиту до Китаю прямо попередила китайські банки і експортні компанії про наслідки за допомогу у зміцненні військового потенціалу Росії.

Це відбулося через кілька днів після того, як президент США Джо Байден у телефонній розмові з китайським лідером Сі Цзіньпіном висловив занепокоєння щодо "підтримки Китаєм оборонно-промислової бази Росії".

У грудні минулого року Мінфін США попередив про накладення вторинних санкцій на банки, які сприяють угодам, за якими Росія закуповує напівпровідники, підшипники та інше обладнання, необхідне для російського ВПК.

Після цього відразу декілька китайських банків припинили приймати платежі з Росії навіть у юанях, кошти за такими трансакціями повертають російським клієнтам. Через загрозу запровадження вторинних санкцій США операції з російськими контрагентами також суттєво обмежили банки з Туреччини та ОАЕ.