"Залізна завіса": Росіянам можуть заблокувати дзвінки з-за кордону

Роскомнагляд розглядає можливість за замовчуванням заблокувати зарубіжні дзвінки для росіян.

Про це пише The Moscow Times.

Як зазначається, такий захід має захистити абонентів від іноземних шахраїв, оскільки наразі фіксується зростання фішингових дзвінків, зокрема з України, пояснили в Роскомнагляді.

При цьому в разі введення блокування абонентам нададуть вибір – приймати або не приймати закордонні дзвінки, захистити себе від усіх викликів із інших країн або спілкуватися з абонентами зі списку контактів, що живуть за кордоном.

"Роскомнагляд опрацьовує з операторами зв'язку нормативно-правові аспекти відповідальності операторів щодо посилення заходів безпеки їхніх клієнтів", – зауважили у відомстві.

Складнощі через блокування

Як пояснив консультант із інформаційної безпеки R-Vision Александр Черненко, блокування спам-дзвінків з-за кордону за замовчуванням може створити труднощі для бізнесу, який працює з організаціями з країн СНД, Азії та Африки.

"Можливі проблеми для організацій, які мають інфраструктуру за межами Росії. Тому буде потрібна наявність кваліфікованого персоналу для налаштування та підтримки системи блокування, оскільки що більше в неї налаштувань, то більше потрібно фахівців для управління та оновлення", – сказав Черненко.

Також, за його словами, неясно, як блокування Роскомнагляду працюватиме із викликами через месенджери. Крім цього, можуть виникнути труднощі з реєстрацією в іноземних сервісах та додатках, таких як Telegram, де для підтвердження реєстрації потрібен дзвінок із іноземного номера.