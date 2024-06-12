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Кіберфахівці ГУР атакували російські аеропорти та сервери влади Росії, – ЗМІ

хакер

Спеціалісти Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснюють кібератаку на російські ресурси державної влади, а також російські аеропорти, внаслідок чого затримується низка авіарейсів.

Про це повідомив обізнаний співрозмовник у розвідці, передає Укрінформ.

"Здійснюються атаки на ресурси аеропорту "Домодєдово", саратівського аеропорту "Гагарін" та аеропорту в місті Южно-Сахалінск. Унаслідок атаки затримуються авіарейси, зокрема пасажири не можуть вилетіти в Сочі, Бодрум, Москву. Натомість літаки перенаправляють на запасні аеродроми в Самару або Ульяновськ", – розповів співрозмовник.

Також співробітники української розвідки встановили контроль над державним сервером офіційного сайту Держдуми Ставропольського краю РФ та розмістили банер, на якому зображено Красну площу з українськими прапорами та написом "Держитесь, ми вас освободим!".

Пізніше сервер було виведено з ладу.

Крім того, ГУР атакувало сервери Ради федерації федерального зібрання РФ і сервер органів державної влади Росії.

"День так званої Росії триває, у підданих Путіна сьогодні буде ще багато подібних "подарунків" на свято", – додав співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, на початку травня українські розвідники здійснили масштабну кібератаку на Татарстан.

До того українські розвідники здійснили "масштабну кібератаку" на ресурси російської правлячої партії "Единая Россия".

Автор: 

Міноборони (965) росія (14237) хакер (460) кібератака (167) ГУР (62)


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