Кіберфахівці ГУР атакували російські аеропорти та сервери влади Росії, – ЗМІ
Спеціалісти Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснюють кібератаку на російські ресурси державної влади, а також російські аеропорти, внаслідок чого затримується низка авіарейсів.
Про це повідомив обізнаний співрозмовник у розвідці, передає Укрінформ.
"Здійснюються атаки на ресурси аеропорту "Домодєдово", саратівського аеропорту "Гагарін" та аеропорту в місті Южно-Сахалінск. Унаслідок атаки затримуються авіарейси, зокрема пасажири не можуть вилетіти в Сочі, Бодрум, Москву. Натомість літаки перенаправляють на запасні аеродроми в Самару або Ульяновськ", – розповів співрозмовник.
Також співробітники української розвідки встановили контроль над державним сервером офіційного сайту Держдуми Ставропольського краю РФ та розмістили банер, на якому зображено Красну площу з українськими прапорами та написом "Держитесь, ми вас освободим!".
Пізніше сервер було виведено з ладу.
Крім того, ГУР атакувало сервери Ради федерації федерального зібрання РФ і сервер органів державної влади Росії.
"День так званої Росії триває, у підданих Путіна сьогодні буде ще багато подібних "подарунків" на свято", – додав співрозмовник агентства.
Як повідомлялося, на початку травня українські розвідники здійснили масштабну кібератаку на Татарстан.
До того українські розвідники здійснили "масштабну кібератаку" на ресурси російської правлячої партії "Единая Россия".
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