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Новини
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ДТЕК Ахметова домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетичного сектору України

дтек

Американська компанія Honeywell і група ДТЕК підписали угоду про поглиблення співпраці для розвитку енергетичної інфраструктури в умовах повномасштабної війни в Україні.

Про це йдеться в повідомленні компанії Ріната Ахметова.

Меморандум про стратегічне співробітництво, підписаний на Ukraine Recovery Conference у Берліні, створює основу, яка дозволить компаніям сприяти зміцненню української енергетики, розширенню можливостей ДТЕК із накопичення енергії та впровадженню передових рішень у сфері нафто- та газопереробки.

Співпраця Honeywell та ДТЕК в Україні розпочалася ще у травні 2021 року, коли компанії запустили першу в Україні систему накопичення енергії в Енергодарі.

Угоду підписали генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко та президент компанії Honeywell у Центральній та Східній Європі Пшемек Шудер у присутності помічника Державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтта.

"Масштабні міжнародні партнерства – це фундамент для відновлення України, і сьогоднішня заява є прикладом того, що Україні зараз потрібні дії, а не слова. Наша енергосистема перебуває під постійною загрозою, і я глибоко вдячний компанії Honeywell за її непохитну підтримку у відновленні та створенні нової енергосистеми. Я впевнений, що розширення співпраці з компанією Honeywell ознаменує нову фазу в процесі відновлення України та зміцнить її енергетичну безпеку й економічний потенціал", – заявив Тімченко.

Згідно з умовами меморандуму, ДТЕК та Honeywell домовилися працювати над відновленням та максимізацією потужностей ДТЕК, які було пошкоджено внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру України, а також над впровадженням систем накопичення енергії компанії Honeywell.

"Відповідно до нашого портфоліо, що передбачає орієнтацію на три глобальні мегатренди, а саме автоматизацію, енергетичний перехід і майбутнє авіації, компанія Honeywell є новатором у впровадженні технологій, які прискорюють перехід та автоматизацію енергетичного сектору. Ми прагнемо підтримувати нагальні потреби галузі вже сьогодні, від стійкості – до оптимізації, і нам приємно розширювати співпрацю з ДТЕК, яку ми високо цінуємо, для спільного пошуку нових шляхів підтримки поточних та довгострокових енергетичних потреб України", – наголосив своєю чергою Шудер.

Автор: 

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Аэрокосмическое подразделение предоставляет широкий перечень услуг, в том числе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2 ремонт и переоборудование самолётов, материально-техническое снабжение и технические услуги.

На подразделение приходится 32 % выручки компании.

мы аэробусы вдруг начнём выпускать?
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12.06.2024 19:24 Відповісти
Золотий час рудого злочинця, який разом з Януковичем розв'язав цю війну!

Тепер він спікулюе на горі людей та випрошує гроші від «імені України».

АХМЕТОВ повинен сідіти у тюрьмі, а не гостролювати по світу.
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12.06.2024 21:28 Відповісти
Єнергетику України повинно націнолізуаати та повністью забрати з кривавих лап Ахметова та іншіх олігархів.
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12.06.2024 21:31 Відповісти
Зовсім не є неочікувано. Це ж приватна компанія. Вона точно відбудує втрачене чим скорі. Це державні, під керівництвом Зельоних все роздерибанять, і ніхрена не відновлять.
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13.06.2024 00:02 Відповісти
Кола осикового в пузо рудому 3,14дарасу!
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13.06.2024 01:00 Відповісти

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