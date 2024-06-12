Ціни на пальне: Найбільша мережа АЗС різко підвищила ціни на бензин

Ціни на бензин марки А-95 у консолідованій мережі "Приват" (бренди ANP, Avias тощо) від початку тижня зросла одразу на 2,41 грн – до 56,50 грн за літр, перевищивши середньоринкову.

Водночас у більшості інших операторів ціни на пальне не змінилися, повідомляє галузеве видання Enkorr із посиланням на дані "Консалтингової групи "А-95".

Підвищення цін на АЗС "Привату" відбулося у два етапи: 11 червня в більшості регіонів А-95 і А-95+ подорожчали на 0,50-1 гривні, а 12 червня – ще на 0,90-2,70 грн за літр.

Найбільше подорожчання зафіксовано в Житомирській області (на 3,70 грн – до 56,69 грн/л), найменше – у Львівській (на 1,40 грн – до 56,39 грн/л).

Водночас ціна на бензин А-95 в додатку компанії менша за середню по мережі на 4 гривні і становить 52,50 грн/л.

Мережа групи "Приват" є найбільшою в Україні, до 2022 року нараховувала до 1500 АЗС, включно з 537 АЗС "Укрнафти". Станом на 2024 рік вона з урахуванням реквізиції приватної частки "Укрнафти" та втрати АЗС на окупованих територіях мережа може нараховувати до 800 АЗС, з яких частина не функціонує.

За даними джерел Enkorr, наразі "Приват" Ігоря Коломойського та партнерів продовжує контролювати свій бізнес, проте останнім часом на ринку поширюється інформація про фінансові проблеми мережі і можливу передачу її в оренду або управління.