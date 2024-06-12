Прогноз "Укренерго" на четвер: Світло вимикатимуть лише дві години увечері
У четвер, 13 червня, графіки погодинних відключень світла для промислових та побутових споживачів діятимуть лише з 20:00 до 22:00.
Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".
При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, а також підприємства, які імпортують 80% електроенергії для власних потреб, обмежувати не планують.
Як повідомлялося, у середу, 12 червня, "Укренерго" прогнозувало обмеження електропостачання з 14:00 до 23:00, але згодом їх початок відклали до 19:00. Скорочення періоду вимкнень компанія пояснила знеструмленням значної кількості споживачів унаслідок негоди.
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"Сегодня волею его Величества проявлена милость оная-Повелеваю,свет холопам отключать на только на два часа,чтобы в головах супротиву или бесовщины какой не имели,царя славили,водки от горечи темной не пивали и в Резерв+ была возможность обновиться.А кто законъ сей преступит-повелеваю направитъ опричников и сечь прилюдно,безжалостно,чтоб другим такая богомерзкая надобностъ не повадна была"
Яйцесветный Боневтік 1-имперътор всей вселеннай
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/