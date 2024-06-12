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Новини
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Прогноз "Укренерго" на четвер: Світло вимикатимуть лише дві години увечері

світло

У четвер, 13 червня, графіки погодинних відключень світла для промислових та побутових споживачів діятимуть лише з 20:00 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, а також підприємства, які імпортують 80% електроенергії для власних потреб, обмежувати не планують.

Графіки погодинних відключень світла на 13 червня

Як повідомлялося, у середу, 12 червня, "Укренерго" прогнозувало обмеження електропостачання з 14:00 до 23:00, але згодом їх початок відклали до 19:00. Скорочення періоду вимкнень компанія пояснила знеструмленням значної кількості споживачів унаслідок негоди.

Автор: 

електроенергія (4248) Укренерго (2000) відключення світла (600)


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Слушайте холопы царский указ-

"Сегодня волею его Величества проявлена милость оная-Повелеваю,свет холопам отключать на только на два часа,чтобы в головах супротиву или бесовщины какой не имели,царя славили,водки от горечи темной не пивали и в Резерв+ была возможность обновиться.А кто законъ сей преступит-повелеваю направитъ опричников и сечь прилюдно,безжалостно,чтоб другим такая богомерзкая надобностъ не повадна была"

Яйцесветный Боневтік 1-имперътор всей вселеннай
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12.06.2024 20:14 Відповісти
Будуйте нові електростанції, а не розказуйте різну дурницю людям.
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12.06.2024 21:19 Відповісти
Вартість електроенергії в Європі у різних валютах на 13.06.2024 (за 1 кВт·год)
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/
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13.06.2024 09:44 Відповісти

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