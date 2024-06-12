Прогноз "Укренерго" на четвер: Світло вимикатимуть лише дві години увечері

У четвер, 13 червня, графіки погодинних відключень світла для промислових та побутових споживачів діятимуть лише з 20:00 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, а також підприємства, які імпортують 80% електроенергії для власних потреб, обмежувати не планують.

Як повідомлялося, у середу, 12 червня, "Укренерго" прогнозувало обмеження електропостачання з 14:00 до 23:00, але згодом їх початок відклали до 19:00. Скорочення періоду вимкнень компанія пояснила знеструмленням значної кількості споживачів унаслідок негоди.