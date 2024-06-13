Фонд гарантування розширив перелік банків, через які вкладники можуть отримати кошти банків-банкрутів

Фонд гарантування вкладів розширив перелік банків-агентів, через які здійснюється виплата коштів клієнтам ліквідованих банків. Відтепер у списку 15 установ.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Так, до підключених до Автоматизованої системи виплат банків-агентів Фонду приєдналися АТ "АБ "Радабанк" та АТ "А-Банк".

Як отримати кошти

На сьогодні вкладники збанкрутілих банків мають змогу отримати кошти (готівкою або на рахунок) як безпосередньо у відділенні одного з банків-агентів Фонду з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, та ІПН, так і дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.

Щоб отримати кошти дистанційно, вкладник може:

скористатися інструментом дистанційних онлайн-виплат, який пропонують своїм клієнтам шість банків-агентів Фонду;

подати заяву та отримати відшкодування на рахунок у банку-агенті через послугу "Повернення вкладів" у застосунку "Дія".

Станом на травень 2024 року 40% усіх виплат були здійснені саме в онлайн-режимі, зокрема, через послугу "Повернення вкладів" у "Дії".

Повернення коштів через "Дію"

Щоб отримати послугу в "Дії":

авторизуйтеся в застосунку;

відкрийте розділ "Послуги" – "Повернення вкладів;"

виберіть збанкрутілий банк, у якому мали рахунок. Якщо тримали кошти в декількох банках, заявки подаються окремо;

виберіть картку "єПідтримка", на яку надійдуть кошти. Рахунок має бути в банку-агенті Фонду, який є учасником послуги. Або ж одразу в застосунку можна відкрити в кілька кліків нову картку "єПідтримка" в одному з банків-агентів Фонду;

уточніть контактні дані для звʼязку;

перевірте заявку;

підпишіть заявку "Дія.Підписом".

Дистанційні виплати здійснюють шість банків-агентів: "Приватбанк", "Укргазбанк", "Сенс Банк", "Південний", ПУМБ та "Таскомбанк".

На час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення діє 100% відшкодування коштів за банківськими вкладами.

Це означає, що вкладникам банків, щодо яких прийнято рішення про виведення з ринку під час дії цієї норми, Фонд відшкодовує повну суму їхніх вкладів, включно з відсотками, станом на день початку процедури виведення.