Business Insider розповів, як у Ахметова виготовляють броню для танків Abrams

Американське видання Business Insider дізналося про винахід ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова – українські інженери розробили додатковий захист для танків, зокрема для M1 Abrams.

Як пише видання, американські танки, які використовуються українськими військами, стикаються з новим для себе видом загрози – російськими дронами-камікадзе, оснащеними вибухівкою.

"Правильне влучення може незворотно пошкодити чи знищити танк – і навіть убити його екіпаж, а навчений персонал нелегко замінити", – пояснює американське видання Business Insider.

Група Метінвест в рамках ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова" розробляє спеціальні сталеві екрани для захисту танків.

"Майбутнє війни – це війна дронів. Ми повинні бути готові до нових загроз і адаптувати наші оборонні технології відповідно", – розповів журналістам Олександр Мироненко, операційний директор Метінвесту.

Виготовлення одного захисного екрана може коштувати до $20 000. Хоча це значна сума, вона є невеликою в порівнянні з вартістю танка M1 Abrams, яка перевищує $10 млн. Екрани постачаються ЗСУ безкоштовно.

"Втрата танка – це не лише фінансова, а й стратегічна втрата", – підкреслює Мироненко.

Крім того, ці екрани можуть бути використані і для інших типів бронетехніки, що робить їх універсальним рішенням для підвищення захисту на полі бою. Компанія планує продовжувати вдосконалювати свої розробки. Інновації у сфері оборони мають вирішальне значення в умовах сучасної війни, де технологічний прогрес постійно змінює правила гри.

Нагадаємо, бізнеси Ріната Ахметова спрямували на допомогу армії та цивільним українцям понад 9 млрд грн він початку повномасштабної війни.