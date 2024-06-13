"Grain from Ukraine": Україна вперше відправить до Африки соняшникову олію за програмою ООН

Україна вперше відправить соняшникову олію до п'яти держав Африки в межах гуманітарної продовольчої ініціативи "Grain from Ukraine".

2453,3 тонни олії для Демократичної Республіки Конго, Мозамбіку, Джибуті, Мавританії та Палестини доставлять спільно із Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP), повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

За словами заступника міністра агрополітики Маркіяна Дмитрасевича, таким чином Україна почала постачати в рамках цієї ініціативи не лише зерно, а і кукурудзу, горох, а тепер вже і соняшникову олію.

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Загалом у межах ініціативи "Grain from Ukraine" було відправлено 10 суден із понад 200 тис. тонн аграрної продукції до Сомалі, Ефіопії, Кенії, Ємену, Нігерії, Судану, Палестини.

До переліку країн-донорів, які фінансують закупівлю українського зерна та продуктів для цієї ініціативи, приєдналися Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Швеція та Люксембург.