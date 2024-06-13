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Новини
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"Grain from Ukraine": Україна вперше відправить до Африки соняшникову олію за програмою ООН

Україна вперше відправить соняшникову олію до Африки в межах ініціативи

Україна вперше відправить соняшникову олію до п'яти держав Африки в межах гуманітарної продовольчої ініціативи "Grain from Ukraine".

2453,3 тонни олії для Демократичної Республіки Конго, Мозамбіку, Джибуті, Мавританії та Палестини доставлять спільно із Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP), повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

За словами заступника міністра агрополітики Маркіяна Дмитрасевича, таким чином Україна почала постачати в рамках цієї ініціативи не лише зерно, а і кукурудзу, горох, а тепер вже і соняшникову олію.

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Загалом у межах ініціативи "Grain from Ukraine" було відправлено 10 суден із понад 200 тис. тонн аграрної продукції до Сомалі, Ефіопії, Кенії, Ємену, Нігерії, Судану, Палестини.

До переліку країн-донорів, які фінансують закупівлю українського зерна та продуктів для цієї ініціативи, приєдналися Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Швеція та Люксембург.

Автор: 

Африка (75) зерно (1870) ООН (360) експорт (3832) олія (74)


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Топ коментарі
+9
По ітогу вдячні нігери будуть дружити з кацапами і кетайцями!
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13.06.2024 14:02
+4
Серйозно? Нахіба? Щось мені здається, що все одно африканці цей жест не оцінять
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13.06.2024 14:05
+4
Оті всі країни в списку, крім Кенії, підтримують в ООН *********...
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13.06.2024 14:14
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По ітогу вдячні нігери будуть дружити з кацапами і кетайцями!
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13.06.2024 14:02 Відповісти
Серйозно? Нахіба? Щось мені здається, що все одно африканці цей жест не оцінять
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13.06.2024 14:05 Відповісти
Мабуть, щоб заробити гроші, я так зрозуміла, що країни- донори закупляють у нас зерно, олію тощо для доставки бідним країнам Африки
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13.06.2024 14:20 Відповісти
то нам вилити ту олію чи продати?
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13.06.2024 15:00 Відповісти
ця імпотентна "контора" оон...дуже стурбована друзями путіна...

щоб вони НЕ голодали...та набирались сил...
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13.06.2024 14:11 Відповісти
Оті всі країни в списку, крім Кенії, підтримують в ООН *********...
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13.06.2024 14:14 Відповісти
Цікаво, хто є бенефіціаром цієї відправки? Бо "Україна" тот гучно, так, для піпла, сказано. З того зерна що їде закордон, повертаються в Уа далеко не всі гроші.
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13.06.2024 14:14 Відповісти
"тіки так - спакойно" (С) Якшо я правильно розумію - це не безкоштовно. ООН платить. Тож для України це добре - продати свій врожай і не залежати в цьому від поляків.
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13.06.2024 14:15 Відповісти
Є одне але, наскільки мені відомо всі ці гуманітарні товари ООН закуповує у нас не по світовим цінам, а зі знижкою.
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13.06.2024 16:10 Відповісти
Якби це було не вигідно і до українських фермерів стояла черга, то ніхто б їм нічого не продав. А так куди ту олію дівати? Внутрішній ринок не зможе спожити, в європи провозити не дають всраті польські фермери.
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13.06.2024 21:27 Відповісти
п-лять, до Палестини??? І цей оманський віслюк ще себе асоціював як єврей, допоки Ізраїль не визнав його настільки обмеженим, що за свого й не визнали?
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13.06.2024 14:18 Відповісти
Не виборець ще, та задля справедливості, куди ту олію відправляти, це не ми вирішуємо, а країни-донори, що й фінансують цю гуманітарну місію.
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13.06.2024 14:23 Відповісти
*Зе
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13.06.2024 14:24 Відповісти
https://biz.censor.net/user/523838е виборець чи виборчиня?
Нам потрібне єврейське лобі по всьому світі, а не від цього обрізаного по маківку дятла, загострення із їхньою діаспорою, бо рятуємо їхнього ворога.
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13.06.2024 14:31 Відповісти
З цими дурними фемітивізмами - виборчиня.
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13.06.2024 15:51 Відповісти
звикнемо, хоча й деякі кумедно звучать на даному етапі...
Інколи тут пишуть пари, смішно виходить коли забувають про то, що нік-нейм зворотній по статі.
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13.06.2024 16:01 Відповісти
Люди, нормальна новина. В НЛ олія подешевшала на 40 центів від доповномасштабного вторгненя. Враховуючи втрату великої кількості посівних площ в Україні, ціна в світі падає. Це значить нема дефіциту. Змогли продати і супер. Якась копійчина зайде в економіку, фермерам буде за що робити посівну наступного року.
А те шо поїде це всяким гандонам - їм би в будь якому разі жратву би постачали. Тільки гроші б отримували інші. Та ж рашка наприклад.
Тож не робіть паніки з хорошої новини.
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13.06.2024 14:28 Відповісти
бач більшість коментаторів в питаннях розбираються як баран в апельсинах, вони вважають за краще вилити ту олію, не розуміючи що це навіть не с/г продукт, а продукт переробки
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13.06.2024 15:02 Відповісти
Може то помилка ? Українська олія попаде в ємен і палестину ? Ви що там взагалі переїли ухи годувати терористів .
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13.06.2024 14:35 Відповісти

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