Нацбанк знизив облікову ставку до 13% річних

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13% із 14 червня.

Рішення ухвалено з урахуванням стриманих показників інфляції, поліпшення інфляційних очікувань та балансу ризиків для подальшої інфляційної динаміки, повідомляє пресслужба НБУ.

Згідно із повідомленням, Нацбанк очікує пришвидшення інфляції в наступні місяці. Втім, більш суттєве зростання цін стримуватимуть мораторій на підвищення більшості житлово-комунальних тарифів та виважена монетарна політика НБУ.

Водночас в НБУ зауважують, що додатковий внесок до показника інфляції цього року може спричинити потенційне підвищення непрямих податків і акцизів для фінансування бюджетних потреб.

У Нацбанку нагадали, що базовий сценарій квітневого макропрогнозу передбачав зниження облікової ставки до 13% у поточному році, однак у разі зміни балансу ризиків для інфляції та стійкості валютного ринку НБУ може переглянути прогнозну траєкторію облікової ставки.

Як повідомлялося, 25 квітня правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 14,5% до 13,5%.