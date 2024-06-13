"Інтерпайп" представив у Берліні інвестпроєкт на $1 мільярд

Українська промислова компанія "Інтерпайп" під час Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2024) у Берліні анонсувала великий інвестиційний проєкт загальною вартістю близько $1 мільярда.

Проєкт інвесторам презентував голова ради директорів компанії Фаді Храйбе, повідомляє пресслужба "Інтерпайпу".

Йдеться про будівництво другої черги на електросталеплавильному комплексі "Інтерпайп Сталь" та цеху з виробництва "зеленого" плоского прокату.

"У повоєнній Україні ми очікуємо значний дефіцит пропозиції листового прокату. Крім того, ми бачимо постійно зростаючий попит на "зелену" сталь в Євросоюзі. Запропонований нами проєкт покликаний задовольнити цей попит. Однак його реалізація потребуватиме залучення значного боргового фінансування від МФО. Сподіваємось, що Ukraine Development Fund стане тим інструментом, який допоможе підготувати цей проєкт", – розповів Храйбе.

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Нагадаємо, "Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

На підприємствах "Інтерпайпу" працюють близько 9 тис. співробітників. У 2023 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 4,4 млрд грн.