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Новини
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"Інтерпайп" представив у Берліні інвестпроєкт на $1 мільярд

Голова ради директорів

Українська промислова компанія "Інтерпайп" під час Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2024) у Берліні анонсувала великий інвестиційний проєкт загальною вартістю близько $1 мільярда.

Проєкт інвесторам презентував голова ради директорів компанії Фаді Храйбе, повідомляє пресслужба "Інтерпайпу".

Йдеться про будівництво другої черги на електросталеплавильному комплексі "Інтерпайп Сталь" та цеху з виробництва "зеленого" плоского прокату.

"У повоєнній Україні ми очікуємо значний дефіцит пропозиції листового прокату. Крім того, ми бачимо постійно зростаючий попит на "зелену" сталь в Євросоюзі. Запропонований нами проєкт покликаний задовольнити цей попит. Однак його реалізація потребуватиме залучення значного боргового фінансування від МФО. Сподіваємось, що Ukraine Development Fund стане тим інструментом, який допоможе підготувати цей проєкт", – розповів Храйбе.

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Нагадаємо, "Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

На підприємствах "Інтерпайпу" працюють близько 9 тис. співробітників. У 2023 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 4,4 млрд грн.

Автор: 

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"зелену" сталь в Євросоюзі. Їм сталь, а нам викиди та скупка брухту по 1,3 грн за кілограм для сімейства Пінчука, що збагатів до роздавання ікри у Давосі із ліжка з Кучмишкою???
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13.06.2024 15:18 Відповісти
"Інтерпайп" - вор украинских предприятий. Пинчук и Кучма это они убили промышленность Украины. 4,4 млрд грн налогов это такая сумма с ведущих предприятий Украины, которыми владеет Пинчук? Не смешите. Заробитчане в Украину в год переводят 14 млрд долларов, что в десятки раз больше.
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13.06.2024 16:26 Відповісти
Усі ці офшорні підприемства мають бути націоналізовані, один *** податків не сплачують. У мерзоти вистачило нахабства залишити посполитих без останніх кіловатів.
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13.06.2024 17:25 Відповісти

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