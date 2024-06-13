Російські імпортери поскаржилися на труднощі з розрахунками через нові санкції США

Введення нових блокуючих санкцій США проти "Московської біржі" та відділень російських банків за кордоном зупинили платежі за імпорт та ускладнили для росіян перекази в доларах та євро.

Про це пише The Moscow Times.

Напередодні, 12 червня, США запровадили санкції проти "Московської біржі" та ще стосовно понад 300 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і за її межами, зокрема в Азії, на Близькому Сході, у Європі, Африці, Центральній Азії та Карибському басейні, які сприяють військовій економіці Росії та допомагають обходити запроваджені щодо неї санкції. "Московська біржа" оголосила про припинення торгів доларом і євро з 13 червня через санкції, вона також зупинила торги інструментами з розрахунками в доларах та євро.

Російські імпортери та експортери чекають, як китайські банки відреагують на нові санкції та обіцянку вторинних санкцій компаніям із третіх країн за будь-яку співпрацю з санкційними банками.

Юань замість долара

Тепер платежі за імпорт та експорт залежать від юаня. Китайські постачальники вже почали повідомляти російським партнерам про те, що китайська донька ВТБ, "ВТБ Шанхай", потрапила до найсуворішого списку санкцій – SDN-лист. Але що з цього випливає і чи вони повністю припинять приймати від нього платежі, самі китайські бізнесмени сказати не можуть.

"Чекають на роз'яснення від Народного банку Китаю", – пояснив менеджер російського постачальника обладнання.

За словами двох клієнтів "ВТБ Шанхай", менеджери банку поки що повідомляють клієнтам, що він "працює у штатному режимі".

Багато банків сусідніх країн – Киргизстану, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, – через які часто оплачували постачання, перестали проводити операції з обміну рубля на долар та євро або пропонують невигідні курси.

Біржові торги

Найбільша у Росії "Московська біржа" раніше визнавала, що буде змушена зупинити торги доларом США у випадку запровадження американських санкцій, подібних до обмежень, під які вже потрапила "Санкт-Петербурзька біржа".

Втім, голова центробанку РФ Ельвіра Набіулліна заявляла, що поступове запровадження санкцій проти Росії дозволяє їй підготуватися до них і мінімізувати наслідки, з 2014 року російська влада встигла підготуватися до відключення банківської системи від SWIFT, зараз вона готується до припинення біржових торгів доларом США та євро у випадку запровадження санкцій проти "Московської біржі".