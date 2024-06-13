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Новини Тіньова економіка
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Виробляли підробні засоби для прання Ariel та Persil: БЕБ знайшло підпільний цех на Буковині. ФОТОрепортаж

БЕБ викрило підпільний цех з виготовлення побутової хімії відомих брендів у Чернівецькій області.

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили підпільний цех з виготовлення побутової хімії відомих брендів у Чернівецькій області.

Під час обшуків у цеху вилучили побутову хімію з ознаками підробки, обладнання, пакувальну тару та етикетки, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, нелегальну діяльність організував мешканець області.

"Засоби для прання та інші миючі засоби нелегально виготовляли у складському приміщенні. На готову продукцію клеїли етикетки із назвами відомих торговельних марок, права інтелектуальної власності на які належать іноземним компаніям", – зазначається у повідомленні.

Оприлюднені фото вказують, що зловмисники підробляли у тому числі продукцію під популярними брендами Persil та Ariel.

БЕБ викрило підпільний цех з виготовлення побутової хімії відомих брендів у Чернівецькій області.

БЕБ викрило підпільний цех з виготовлення побутової хімії відомих брендів у Чернівецькій області.

БЕБ викрило підпільний цех з виготовлення побутової хімії відомих брендів у Чернівецькій області.

БЕБ викрило підпільний цех з виготовлення побутової хімії відомих брендів у Чернівецькій області.

Досудове розслідування у справі триває за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).

Як повідомлялося, наприкінці травня детективи БЕБ припинили роботу підпільного цеху з виготовлення побутової хімії під відомими брендами на території Луцького району Волинської області. Зокрема, зловмисники підробляли у тому числі продукцію під брендами Tide та Ariel.

Автор: 

підробка (76) хімія (75) Бюро економічної безпеки (413)


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Треба їх наказати...нехай підпільно виготовляють снаряди, а з 2014 ніяк не получається офіційно. Ці зможуть...
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13.06.2024 20:09 Відповісти
Та там вже до десяти років ті цеха працюють.
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13.06.2024 22:35 Відповісти
Років 20, коли не більше.
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14.06.2024 00:41 Відповісти
І що з того? Там усе давно "схвачено" із мусорньою.
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14.06.2024 00:42 Відповісти
Не вовремя заплатили?
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29.06.2024 08:05 Відповісти
Мабуть якісь депутан купив власний заводик, а конкуренти не злилися вчасно.
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07.07.2024 13:37 Відповісти
А ТАРУ КОЛИ ВОНИ БРАЛИ НЕ ПОБАЧИЛИ !?)
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11.07.2024 07:01 Відповісти
А хто це все кришуе ,як ї сігаретчіків?
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25.07.2024 21:45 Відповісти

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