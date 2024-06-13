Виробляли підробні засоби для прання Ariel та Persil: БЕБ знайшло підпільний цех на Буковині. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили підпільний цех з виготовлення побутової хімії відомих брендів у Чернівецькій області.

Під час обшуків у цеху вилучили побутову хімію з ознаками підробки, обладнання, пакувальну тару та етикетки, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, нелегальну діяльність організував мешканець області.

"Засоби для прання та інші миючі засоби нелегально виготовляли у складському приміщенні. На готову продукцію клеїли етикетки із назвами відомих торговельних марок, права інтелектуальної власності на які належать іноземним компаніям", – зазначається у повідомленні.

Оприлюднені фото вказують, що зловмисники підробляли у тому числі продукцію під популярними брендами Persil та Ariel.

Досудове розслідування у справі триває за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).

Як повідомлялося, наприкінці травня детективи БЕБ припинили роботу підпільного цеху з виготовлення побутової хімії під відомими брендами на території Луцького району Волинської області. Зокрема, зловмисники підробляли у тому числі продукцію під брендами Tide та Ariel.