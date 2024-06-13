У Києві заборонять продавати сигарети в кіосках
Київська міська рада вирішила за два роки суттєво зменшити кількість тимчасових споруд (МАФів) у Києві, а також заборонити продаж тютюнових виробів у них.
За таке рішення депутати проголосували на засіданні 13 червня, передає LIGA.net.
Зараз у Києві налічується близько 10 тис. тимчасових споруд різного призначення. Столиця планує зменшити кількість кіосків приблизно до 2,5 тис. і запустити електронні торги на право торгівлі в таких спорудах через систему "Prozorro.Продажі".
"74% киян вважають, що необхідно зменшити кількість МАФів, а 81% вважає, що необхідно продавати право на торгівлю у тимчасових спорудах виключено через систему "Prozorro.Продажі", – сказав на засіданні Київради директор Департаменту територіального контролю Михайло Буділов.
Він вважає, що це буде революційний для Києва проєкт.
Проєкт рішення спочатку не передбачав заборону на торгівлю сигаретами в МАФах. Таку правку з голосу вніс депутат Олександр Міщенко ("Європейська солідарність").
"Просив би колег у додатку №3 (про допустимі цільові призначення МАФів) прибрати слова "та підакцизних товарів (тютюнових виробів)". Я вважаю, що не повинні сигарети продаватись в кіосках", – зауважив він.
Поправку Міщенка підтримав 71 депутат.
Загалом рішення "Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд" підтримали 82 депутати.
Підвищення цін на сигарети
На початку червня повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби".
Для цього у 2025 році акцизи підвищать одразу на 23%, а у 2016-2028 роках – ще на 5% щороку. Крім того, ставки акцизу на тютюнові вироби прив'яжуть до євро замість гривні. Відтак, акцизи можуть додатково зрости внаслідок девальвації гривні.
Очікується, що завдяки підвищенню акцизів до держбюджету у 2025 році додатково надійде 612 млн грн, у 2026 році – 5 млрд грн, у 2027 році – 9,3 млрд грн, у 2028 році – 13,8 млрд грн
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Якщо ларьок кришується поліцією, то хто його буде штрафувати?
Загнати всіх в ТЦ на скажену аренду і ще й податки підняти...чергове "пакращення"...
Достатньо логічна програма, мафи існують і в европейських столицях, але в Україні з тими мафами з 90х повна вакханалія...
В нашому місті цигаркові ларьки зникли вже років 10 тому, дивно що до столиці лишень зараз дійшло..
Але мафи накшталт "шавермівельних", то дійсно з громадою варто погоджувати, бо виходить по-факту, що усі мафи -- "шаурмівельні", але в декотрих випадках додумались до "мегамафів", коли на місці хрін зна ким всратого мафа, виростає комплексна будівля з чималою площею під оренду.. Ото винахід!
Нема на цьому мого навару, а так хочеться. Значить, заборонимо.)
Якщо 25% контрафакт без будь яких податків, окрім хабарів то мабуть із цим треба боротись чи нехай то з Одеси, що кореш віслюка, й далі жиріє????? Зебіли притрушені...
Варто пояснювати чому? У мене НІКОЛИ не питали документ, коли я пиво у кіоску купував, а в супермаркетах постійно питали! Школота постійно купує алкоголь чи цигарки у ларьках (знаю, сам в 11 класі пиво брав ).
А все решта - хай продають!
А палять цигарки де хотять.