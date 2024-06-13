У Києві заборонять продавати сигарети в кіосках

Київська міська рада вирішила за два роки суттєво зменшити кількість тимчасових споруд (МАФів) у Києві, а також заборонити продаж тютюнових виробів у них.

За таке рішення депутати проголосували на засіданні 13 червня, передає LIGA.net.

Зараз у Києві налічується близько 10 тис. тимчасових споруд різного призначення. Столиця планує зменшити кількість кіосків приблизно до 2,5 тис. і запустити електронні торги на право торгівлі в таких спорудах через систему "Prozorro.Продажі".

"74% киян вважають, що необхідно зменшити кількість МАФів, а 81% вважає, що необхідно продавати право на торгівлю у тимчасових спорудах виключено через систему "Prozorro.Продажі", – сказав на засіданні Київради директор Департаменту територіального контролю Михайло Буділов.

Він вважає, що це буде революційний для Києва проєкт.

Проєкт рішення спочатку не передбачав заборону на торгівлю сигаретами в МАФах. Таку правку з голосу вніс депутат Олександр Міщенко ("Європейська солідарність").

"Просив би колег у додатку №3 (про допустимі цільові призначення МАФів) прибрати слова "та підакцизних товарів (тютюнових виробів)". Я вважаю, що не повинні сигарети продаватись в кіосках", – зауважив він.

Поправку Міщенка підтримав 71 депутат.

Загалом рішення "Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд" підтримали 82 депутати.

Підвищення цін на сигарети

На початку червня повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби".

Для цього у 2025 році акцизи підвищать одразу на 23%, а у 2016-2028 роках – ще на 5% щороку. Крім того, ставки акцизу на тютюнові вироби прив'яжуть до євро замість гривні. Відтак, акцизи можуть додатково зрости внаслідок девальвації гривні.

Очікується, що завдяки підвищенню акцизів до держбюджету у 2025 році додатково надійде 612 млн грн, у 2026 році – 5 млрд грн, у 2027 році – 9,3 млрд грн, у 2028 році – 13,8 млрд грн