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Новини
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У Києві заборонять продавати сигарети в кіосках

сигарети

Київська міська рада вирішила за два роки суттєво зменшити кількість тимчасових споруд (МАФів) у Києві, а також заборонити продаж тютюнових виробів у них.

За таке рішення депутати проголосували на засіданні 13 червня, передає LIGA.net.

Зараз у Києві налічується близько 10 тис. тимчасових споруд різного призначення. Столиця планує зменшити кількість кіосків приблизно до 2,5 тис. і запустити електронні торги на право торгівлі в таких спорудах через систему "Prozorro.Продажі".

"74% киян вважають, що необхідно зменшити кількість МАФів, а 81% вважає, що необхідно продавати право на торгівлю у тимчасових спорудах виключено через систему "Prozorro.Продажі", – сказав на засіданні Київради директор Департаменту територіального контролю Михайло Буділов.

Він вважає, що це буде революційний для Києва проєкт.

Проєкт рішення спочатку не передбачав заборону на торгівлю сигаретами в МАФах. Таку правку з голосу вніс депутат Олександр Міщенко ("Європейська солідарність").

"Просив би колег у додатку №3 (про допустимі цільові призначення МАФів) прибрати слова "та підакцизних товарів (тютюнових виробів)". Я вважаю, що не повинні сигарети продаватись в кіосках", – зауважив він.

Поправку Міщенка підтримав 71 депутат.

Загалом рішення "Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд" підтримали 82 депутати.

Підвищення цін на сигарети

На початку червня повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби".

Для цього у 2025 році акцизи підвищать одразу на 23%, а у 2016-2028 роках – ще на 5% щороку. Крім того, ставки акцизу на тютюнові вироби прив'яжуть до євро замість гривні. Відтак, акцизи можуть додатково зрости внаслідок девальвації гривні.

Очікується, що завдяки підвищенню акцизів до держбюджету у 2025 році додатково надійде 612 млн грн, у 2026 році – 5 млрд грн, у 2027 році – 9,3 млрд грн, у 2028 році – 13,8 млрд грн

Автор: 

Київ (4687) Київрада (311) продаж (2066) тютюн (336) торгівля (880) МАФи (24)


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Топ коментарі
+8
Розливайки вже побороли?
Якщо ларьок кришується поліцією, то хто його буде штрафувати?
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13.06.2024 17:45
+7
Це не боротьба з палінням, це звичайний перерозподіл табачного ринку. Як вони вже задовбали, краще б з шмурдяком алкашним боролись. А то пачка цигарок коштує дорожче ніж півлітра шмурдяка.
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13.06.2024 17:47
+5
Якась маячня...МАФи заважають...?!
Загнати всіх в ТЦ на скажену аренду і ще й податки підняти...чергове "пакращення"...
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13.06.2024 17:49
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Правила форума Рада форумчан
саме актуальне для Києва питання
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13.06.2024 17:42 Відповісти
Розливайки вже побороли?
Якщо ларьок кришується поліцією, то хто його буде штрафувати?
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13.06.2024 17:45 Відповісти
Це не боротьба з палінням, це звичайний перерозподіл табачного ринку. Як вони вже задовбали, краще б з шмурдяком алкашним боролись. А то пачка цигарок коштує дорожче ніж півлітра шмурдяка.
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13.06.2024 17:47 Відповісти
Ану ціхо! Бо добалакаєтесь, що ціни ще й на бормотуху піднімуть до небес!
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14.06.2024 01:00 Відповісти
Якась маячня...МАФи заважають...?!
Загнати всіх в ТЦ на скажену аренду і ще й податки підняти...чергове "пакращення"...
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13.06.2024 17:49 Відповісти
А ви в Києві давно були в МАФах і ТЦ? Де, по-вашому, дешевше купити пляшку води/пива чи шоколадку - в кіоску чи в АТБ/Форі/Сільпо?
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13.06.2024 17:56 Відповісти
"Столиця планує зменшити кількість кіосків приблизно до 2,5 тис. і запустити електронні торги на право торгівлі в таких спорудах через систему "Prozorro.Продажі". "
Достатньо логічна програма, мафи існують і в европейських столицях, але в Україні з тими мафами з 90х повна вакханалія...
В нашому місті цигаркові ларьки зникли вже років 10 тому, дивно що до столиці лишень зараз дійшло..
Але мафи накшталт "шавермівельних", то дійсно з громадою варто погоджувати, бо виходить по-факту, що усі мафи -- "шаурмівельні", але в декотрих випадках додумались до "мегамафів", коли на місці хрін зна ким всратого мафа, виростає комплексна будівля з чималою площею під оренду.. Ото винахід!
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13.06.2024 17:51 Відповісти
Таку правку з голосу вніс депутат Олександр Міщенко ("Європейська солідарність"). Джерело: https://biz.censor.net/n3494491
Нема на цьому мого навару, а так хочеться. Значить, заборонимо.)
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13.06.2024 17:53 Відповісти
Нарешті! Ще дуже велика проблема з палінням в ЗСУ. Треба підключити Героїв з ВСП- спіймали з цигаркою, мінус бойові! Так переможемо! Слава ZE!
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13.06.2024 17:57 Відповісти
ти схоже галоперидольчик забув прийняти...
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13.06.2024 18:19 Відповісти
Нездатність розуміти сарказм- перша ознака імбецильності.
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13.06.2024 18:28 Відповісти
Вам релігія не дозволяє зайти по сигарети в супермаркет?
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13.06.2024 18:23 Відповісти
Я зараз в ***...х з автоматом бігаю, слава Борцям з баригою, тут супермаркетів нема. Просто справжні Герої цієї війни- ВСП, почали щемити всіх власників прифронтових магазинів. От і накипіло. Тим більше, дурний приклад заразний.
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13.06.2024 18:32 Відповісти
все по феншую гетьМанцева із: "мистецтвом общипування гусака так, щоб він не кричав" чи "Або доїти корову так, щоб вона не здохла?", на що отримав уточнення: "Щоб вона завтра давала ще більше молока. Ось так доїти її потрібно".

Якщо 25% контрафакт без будь яких податків, окрім хабарів то мабуть із цим треба боротись чи нехай то з Одеси, що кореш віслюка, й далі жиріє????? Зебіли притрушені...
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13.06.2024 17:58 Відповісти
Вважаю, що в кіосках треба повністю заборонити продавати алкоголь і сигарети. Водичку, квіти, булочки, морозиво - будь ласка, аби лише світло підключали легально, а не врізки робили. Але не алкоголь і не тютюн!
Варто пояснювати чому? У мене НІКОЛИ не питали документ, коли я пиво у кіоску купував, а в супермаркетах постійно питали! Школота постійно купує алкоголь чи цигарки у ларьках (знаю, сам в 11 класі пиво брав ).
А все решта - хай продають!
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13.06.2024 18:03 Відповісти
А, ну іще - чомусь саме в кіосках в мене по району пиво продають після 21.00 і аж до самої комендантської години!
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13.06.2024 18:07 Відповісти
У всіх містах України в кіосках продають цигарки не сплачуючи налоги і це треба нарешті припинити.
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13.06.2024 18:32 Відповісти
Віталік як завжди любіює інтереси друзів забудовників, які тримають торгові центри, щоб люди туди заходили
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13.06.2024 19:19 Відповісти
Справа не в тому, де продають, а де палять.
А палять цигарки де хотять.
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13.06.2024 22:02 Відповісти
Акцизи прив'яжуть до євро Пенсії і зарплати також до євро прив' яжуть?
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13.06.2024 22:06 Відповісти
усі інші регіони одобрюють)
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13.06.2024 23:12 Відповісти
Значить, панове курці, розминайтеся: скоро знову (і вкотре!) зє!-влада підніме ціни на ваші ласощі!
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14.06.2024 01:04 Відповісти

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