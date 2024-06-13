"Укргідроенерго" витратить $120 мільйонів виділеного на батареї кредиту на запчастини для ГЕС

Світовий банк дозволив "Укргідроенерго" спрямувати кредитні кошти, виділені на програму встановлення систем накопичення електроенергії, на відновлення зруйнованих росіянами ГЕС.

Відповідний документ між "Укргідроенерго" та Світовим банком підписали під час Конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2024) у Берліні, повідомляє пресслужба компанії.

Ним внесено зміни до позикових документів в межах проєкту "Україна – Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ "Укргідроенерго")", укладеної 13 вересня 2021 року.

Зокрема, включені до угоди зміни дозволять "Укргідроенерго" використати $123 млн із загальної суми позики для придбання електротехнічного обладнання (для резерву або для заміни пошкодженого обладнання).

"Мета – забезпечення безперебійної та безаварійної роботи ГЕС і ГАЕС, а також забезпечення генерації та постачання електроенергії, виробленої компанією, в енергосистему, створення необхідних резервів обладнання, що є критично важливим для роботи ГЕС і ГАЕС, підтримка генерації електроенергії та забезпечення спроможності оперативно здійснювати заміну обладнання під час військової агресії росії", – зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, у 2021 році державне "Укргідроенерго" підписало кредитні договори на загальну суму $211 млн для фінансування проєкту встановлення систем накопичення енергії на території п'ять гідроелектростанцій (ГЕС).

Проєкт мали реалізувати до кінця 2024 року. Він передбачав встановлення 197 МВт систем накопичення енергії у поєднанні із сонячними батареями на гідроелектростанціях "Укргідроенерго".