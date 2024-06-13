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Новини
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"Укргідроенерго" витратить $120 мільйонів виділеного на батареї кредиту на запчастини для ГЕС

укргідроенерго,гес

Світовий банк дозволив "Укргідроенерго" спрямувати кредитні кошти, виділені на програму встановлення систем накопичення електроенергії, на відновлення зруйнованих росіянами ГЕС.

Відповідний документ між "Укргідроенерго" та Світовим банком підписали під час Конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2024) у Берліні, повідомляє пресслужба компанії.

Ним внесено зміни до позикових документів в межах проєкту "Україна – Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ "Укргідроенерго")", укладеної 13 вересня 2021 року.

Зокрема, включені до угоди зміни дозволять "Укргідроенерго" використати $123 млн із загальної суми позики для придбання електротехнічного обладнання (для резерву або для заміни пошкодженого обладнання).

"Мета – забезпечення безперебійної та безаварійної роботи ГЕС і ГАЕС, а також забезпечення генерації та постачання електроенергії, виробленої компанією, в енергосистему, створення необхідних резервів обладнання, що є критично важливим для роботи ГЕС і ГАЕС, підтримка генерації електроенергії та забезпечення спроможності оперативно здійснювати заміну обладнання під час військової агресії росії", – зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, у 2021 році державне "Укргідроенерго" підписало кредитні договори на загальну суму $211 млн для фінансування проєкту встановлення систем накопичення енергії на території п'ять гідроелектростанцій (ГЕС).

Проєкт мали реалізувати до кінця 2024 року. Він передбачав встановлення 197 МВт систем накопичення енергії у поєднанні із сонячними батареями на гідроелектростанціях "Укргідроенерго".

Автор: 

Світовий банк (579) ГЕС (126) кредит (3290) Укргідроенерго (279)


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Головне не красти.
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13.06.2024 19:03 Відповісти
Слуги уроду Зеленського просто не можуть не красти...
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13.06.2024 20:28 Відповісти
Половину мешканці України заплатять.
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13.06.2024 19:06 Відповісти
Хай ті мешканці хоч з боргами розрахуються , бо у нас так виходить - пенсіонери тільки пенсію отримають біжать комуналку платити , а мордовороти у боргах по десять років .
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13.06.2024 21:04 Відповісти
Без прикриття ППО - це марна витрата коштів.. по зруйнованим Дніпрогес -1 та 2 вже декілька разів прилітало.
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13.06.2024 20:30 Відповісти
Кращє би аккумулятори мегаватні придбали. Всі стаціонарні енергетичні об'єкти це ціль для рашистів.
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13.06.2024 20:31 Відповісти
А акумулятори туди-сюди їздять по твоєму ? (( Подивися фото накопичувача енергії в Австралії перш ніж ляпати що є ціллю для кацапів (( Щоб ти зрозумів - один кіловатт акумулювати це як упаковка води мінеральної за розміром , подумай куди засунеш свій мегаватт ((
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13.06.2024 21:08 Відповісти
Вже є аккумуляторні станції об'мом в мегаватти розміром з морські контейнери... вчись..
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13.06.2024 22:32 Відповісти

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