Боротьба з "сірим" ринком: В Україні запровадили обов’язкову фотофіксацію деревини

В Україні з'явився ще один цифровий інструмент у лісовій галузі – фотофіксація деревини. Ця новація допоможе боротися з "сірим" ринком деревини.

Відповідні зміни схвалив Кабінет Міністрів України на своєму засіданні.

За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, тепер система електронного обліку деревини формуватиме ТТН-ліс лише після завантаження в неї фото лісовоза з деревиною. Це дозволить ввести додатковий інструмент простеження руху деревини до місця призначення.

Як відбувалося раніше

Раніше при перевезенні деревини у ТТН-ліс зазначалися лише дата, обсяг продукції, дані водія та автомобіля, номера бірок.

Відтак, співробітники лісгоспів могли перебити бірки та вивезти за однією ТТН декілька партій деревини приблизно однакового обсягу. Виявити підміну при перевірці автомобіля на дорозі досить складно, бо формально у водія всі документи нібито в порядку.

Що зміниться

Тепер завантажена на лісовози деревина фотографується з чотирьох ракурсів, після чого світлини завантажуються в систему електронного обліку деревини. Лише після цього відбувається оформлення ТТН.

Малюнок складеної деревини є унікальним, продублювати його неможливо.

Відповідно, ТТН другий раз не використаєш. Це додатковий спосіб контролю за перевезенням деревини для правоохоронних органів та громадськості.

"Ідея фотофіксації деревини втілюється в рамках цифровізації галузі, сам досвід запозичений у румунських колег у рамках міжнародної співпраці", – зазначили в Мінприроди.