IT-армія України зупинила роботу основного провайдера російських банків

У роботі "Мастертел" – основного постачальника комунікацій російських банків – кілька днів спостерігаються збої.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації України.

"Альфа-Банк", ВТБ, "Сбербанк" та інші спонсори терроризму не можуть надавати частину послуг через те, що їхні сервіси не працюють", – сказано в повідомленні.

Завдяки операції кібервійська росіяни також не можуть скористатися обмінниками й частиною банківських операцій.

Раніше повідомлялося, що кіберфахівці ГУР атакували російські аеропорти та сервери влади Росії.

На початку травня українські розвідники здійснили масштабну кібератаку на Татарстан.

До того українські розвідники здійснили "масштабну кібератаку" на ресурси російської правлячої партії "Единая Россия".











