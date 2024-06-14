Попит українців на китайські авто продовжує зростати. Найпопулярніші моделі
У травні 2024 року українці придбали 931 легкове авто, ввезене з Китаю, що на 8% більше в порівнянні з травнем минулого року.
Про це повідомляє асоціація Укравтопром.
Із загальної кількості нових автівок придбали 697 (+16%); вживаних – 234 (-10%).
Абсолютна більшість легковиків з Китаю були електромобілі – 79%.
Найпопулярнішими моделями нових легковиків китайського походження:
- Volkswagen ID.4 – 110 одиниць;
- Honda M-NV – 72;
- Nissan Ariya – 58;
- BYD Song Plus – 48;
- Cherry Tiggo 4 pro – 35.
До топу вживаних легковиків увійшли:
- Volkswagen ID.4 – 41 одиниця;
- Volkswagen ID.6 – 20;
- Buick Envision – 15;
- Toyota BZ4X – 19;
- Polestar 2 – 12,
- Geely Emgrand 7 – 12.
Як повідомлялося, у першому кварталі українці придбали близько 4,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 75% більше, ніж з аналогічний період роком раніше.
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Volkswagen ID.4 - 110 одиниць;
Honda M-NV - 72;
Nissan Ariya - 58;
BYD Song Plus - 48;
Cherry Tiggo 4 pro - 35.
Джерело: https://biz.censor.net/n3494606
Автору статті голову треба перевірити - Honda, Nissan, Volkswagen ніколи не були китайськими марками авто і ніколи ними не будуть, хоч зроби їх прямо в Пекіні, тому пердьпро китайське походження залишається пердєм.
По тій же самій лозиці телефони Apple також китайські бо виробляються там 😆