Попит українців на китайські авто продовжує зростати. Найпопулярніші моделі

У травні 2024 року українці придбали 931 легкове авто, ввезене з Китаю, що на 8% більше в порівнянні з травнем минулого року.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Із загальної кількості нових автівок придбали 697 (+16%); вживаних – 234 (-10%).

Абсолютна більшість легковиків з Китаю були електромобілі – 79%.

Найпопулярнішими моделями нових легковиків китайського походження:

Volkswagen ID.4 – 110 одиниць;

Honda M-NV – 72;

Nissan Ariya – 58;

BYD Song Plus – 48;

Cherry Tiggo 4 pro – 35.

До топу вживаних легковиків увійшли:

Volkswagen ID.4 – 41 одиниця;

Volkswagen ID.6 – 20;

Buick Envision – 15;

Toyota BZ4X – 19;

Polestar 2 – 12,

Geely Emgrand 7 – 12.

Як повідомлялося, у першому кварталі українці придбали близько 4,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 75% більше, ніж з аналогічний період роком раніше.