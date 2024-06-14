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Попит українців на китайські авто продовжує зростати. Найпопулярніші моделі

авто

У травні 2024 року українці придбали 931 легкове авто, ввезене з Китаю, що на 8% більше в порівнянні з травнем минулого року.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Із загальної кількості нових автівок придбали 697 (+16%); вживаних – 234 (-10%).

Абсолютна більшість легковиків з Китаю були електромобілі – 79%.

Найпопулярнішими моделями нових легковиків китайського походження:

  • Volkswagen ID.4 – 110 одиниць;
  • Honda M-NV – 72;
  • Nissan Ariya – 58;
  • BYD Song Plus – 48;
  • Cherry Tiggo 4 pro – 35.

До топу вживаних легковиків увійшли:

  • Volkswagen ID.4 – 41 одиниця;
  • Volkswagen ID.6 – 20;
  • Buick Envision – 15;
  • Toyota BZ4X – 19;
  • Polestar 2 – 12,
  • Geely Emgrand 7 – 12.

Як повідомлялося, у першому кварталі українці придбали близько 4,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 75% більше, ніж з аналогічний період роком раніше.

Автор: 

авто (4136) Китай (2136)


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Найпопулярнішими моделями нових легковиків китайського походження:
Volkswagen ID.4 - 110 одиниць;
Honda M-NV - 72;
Nissan Ariya - 58;
BYD Song Plus - 48;
Cherry Tiggo 4 pro - 35.
Джерело: https://biz.censor.net/n3494606

Автору статті голову треба перевірити - Honda, Nissan, Volkswagen ніколи не були китайськими марками авто і ніколи ними не будуть, хоч зроби їх прямо в Пекіні, тому пердьпро китайське походження залишається пердєм.
По тій же самій лозиці телефони Apple також китайські бо виробляються там 😆
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14.06.2024 11:55 Відповісти

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