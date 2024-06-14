У Росії заявили про пошкодження нафтобази та порушення електропостачання внаслідок атаки дронів

Міністерство оборони Росії заявило про атаку понад 80 дронів у ніч проти 14 червня. Зокрема, дрони помітили над Бєлгородською, Волгоградською, Воронезькою, Курською, Ростовською областями, а також в окупованому Криму.

Оборонне відомство РФ каже про нібито перехоплення безпілотників, але місцева влада регіонів повідомляє про руйнування, передає Радіо Свобода.

Зокрема, губернатор Ростовської області Васілій Голубєва зазначає, що внаслідок атаки дронів у Морозовському районі було порушене електропостачання. Декілька населених пунктів залишилися без світла. За даними ЗМІ, у Морозовську розташований військовий аеродром. 5 квітня він уже зазнав атаки.

У Воронезькій області безпілотники атакували нафтобазу, пошкоджені резервуари з паливом.

"Внаслідок падіння уламків БпЛА незначно пошкоджено резервуар нафтобази, що не використовується. Загоряння не сталося, постраждалих та інших руйнувань об’єктів інфраструктури немає", – написав губернатор Олександр Гусєв.

Удари по російським НПЗ

Російські нафтовики поки безсилі захистити свої заводи від атак БПЛА. Так, 9 травня дрон атакував розташований у Башкирії завод "Газпром Нефтехим Салават", що випускає близько 600 тис. тонн високоокатонового бензину щорічно.

Наступного дня під ударом виявився найбільший НПЗ Калузької області, а ще через два дні – Волгоградський НПЗ "Лукойла". Він був змушений зупинити головну установку переробки нафти, яку перезапустили 16 травня.

17 травня вдруге з початку року зупинився Туапсинський НПЗ "Роснефти" – єдиний на чорноморському узбережжі Росії. Завод потужністю 12 млн тонн на рік простоював із зими через пожежу, спричинену атакою БПЛА. Його перезапустили наприкінці квітня, але через три тижні він знову зазнав удару, в результаті якого вийшла з ладу одна з установок. Завод перезапустили 19 травня.