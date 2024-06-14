Україна та Нідерланди створять механізм фінансової підтримки українських виробників зброї

Україна та Нідерланди підписали заяву про наміри створити механізм фінансової підтримки українських виробників озброєння.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей економіки.

Зокрема, документ підписали заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергій Боєв та міністр оборони Рустем Умєров та міністерка оборони Королівства Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Зазначається, що підписання заяви має на меті зміцнити виробничий потенціал української оборонної промисловості та забезпечити постачання найбільш ефективних озброєнь Силам безпеки та оборони України за підтримки Нідерландів.

Раніше Нідерланди вже оголосили про виділення 60 млн євро на дрони для України. Зокрема, йдеться про 20 млн на закупівлю FPV-дронів в межах міжнародної дронової коаліції, 22,5 млн євро – на закупівлю безпілотників виробництва ОПК Нідерландів, а також 17,5 млн – на закупівлю морських дронів українського виробництва.

У Мінстратегпромі наголосили, що виділення коштів Нідерландами на закупівлю українських дронів є суттєвим внеском у ініціативу ZBROYARI: Manufacturing Freedom. Це глобальна фандрейзингова кампанія, стратегічний збір серед країн-партнерів. Його мета – зібрати $10 млрд на виробництво української зброї в 2024 році. В межах проєкту Україна має вже три донати – окрім Нідерландів, Данія виділила $28,5 млн, а Канада – 2,1 млн доларів.