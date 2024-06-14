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"Укрпошта" почала встановлювати "швидкі" контейнерні відділення. ФОТО

укрпочта,укрпошта

У Харківській області поштовий оператор "Укрпошта" встановив пілотне відділення контейнерного типу на заміну знищених унаслідок війни.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Telegram.

"Це "швидке" відділення на Харківщині вже виконує свою роль, але ми хочемо ще обкатати всі плюси та мінуси, щоб вже вийти на масове впровадження, бо, на жаль, є де", – зазначив він.

Де конкретно з’явилося нове відділення "Укрпошта" не уточнює через заходи безпеки.

Укрпошта почала встановлювати контейнерні відділення

Як повідомлялося, "Укрпошта" також створює власну мережу вантажних відділень. Цього року заплановано відкриття 41 точки прийому габаритних вантажів в обласних центрах.

Автор: 

Укрпошта (797) Харківщина (262)


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Ви зробіть нормальний додаток до смартфону, а то цей ніякий. Хочеться підтримати державного оператора зв'язку, але все так важко.
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14.06.2024 13:43 Відповісти

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