Наслідки ракетних ударів росіян: Пожежники третю добу намагаються загасити пожежу на промисловому підприємстві. ФОТО

Cтаном на 11:00 14 червня продовжується ліквідація пожежі на промисловому підприємстві у Київській області, що виникла внаслідок ракетної атаки російських військ у ніч на 12 червня.

Наразі на місці працюють 221 пожежників, 76 одиниць техніки та п’ять пожежних потягів, повідомляється на сайті ДСНС. У відомстві не уточнюють назви підприємства.

Раніше голова Київської ОДА Руслан Кравченко повідомляв, що пожежа на одному з промислових обʼєктів виникла внаслідок повітряної атаки росіян у ніч на 12 червня. Для її гасіння залучили пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, "Укрзалізниці" та державного підприємства "Бориспіль".