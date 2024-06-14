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Наслідки ракетних ударів росіян: Пожежники третю добу намагаються загасити пожежу на промисловому підприємстві. ФОТО

Пожежники третю добу намагаються загасити пожежу на Київщині

Cтаном на 11:00 14 червня продовжується ліквідація пожежі на промисловому підприємстві у Київській області, що виникла внаслідок ракетної атаки російських військ у ніч на 12 червня.

Наразі на місці працюють 221 пожежників, 76 одиниць техніки та п’ять пожежних потягів, повідомляється на сайті ДСНС. У відомстві не уточнюють назви підприємства.

Раніше голова Київської ОДА Руслан Кравченко повідомляв, що пожежа на одному з промислових обʼєктів виникла внаслідок повітряної атаки росіян у ніч на 12 червня. Для її гасіння залучили пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, "Укрзалізниці" та державного підприємства "Бориспіль".

Пожежники третю добу намагаються загасити пожежу на Київщині

Пожежники третю добу намагаються загасити пожежу на Київщині

Пожежники третю добу намагаються загасити пожежу на Київщині

Автор: 

Київська область (287) пожежа (199) ракети (353) росія (14247) ДСНС (156)


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