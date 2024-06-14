Наслідки ракетних ударів росіян: Пожежники третю добу намагаються загасити пожежу на промисловому підприємстві. ФОТО
Cтаном на 11:00 14 червня продовжується ліквідація пожежі на промисловому підприємстві у Київській області, що виникла внаслідок ракетної атаки російських військ у ніч на 12 червня.
Наразі на місці працюють 221 пожежників, 76 одиниць техніки та п’ять пожежних потягів, повідомляється на сайті ДСНС. У відомстві не уточнюють назви підприємства.
Раніше голова Київської ОДА Руслан Кравченко повідомляв, що пожежа на одному з промислових обʼєктів виникла внаслідок повітряної атаки росіян у ніч на 12 червня. Для її гасіння залучили пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, "Укрзалізниці" та державного підприємства "Бориспіль".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль