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Новини
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"Рішення, що дає можливість видихнути": У Мінфіні відреагували на рішення G7 про виділення Україні $50 мільярдів

марченко,сергій

Рішення лідерів країн "Великої сімки" (G7) про виділення нового пакету допомоги для України на $50 мільярдів є історичним і дозволить українському уряду з упевненістю дивитися у 2025 рік.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив в ефірі телемарафону, передає Liga.net.

"Рішення дає нам можливість видихнути. Тому що 2025 рік виглядав досить невпевнено, а зараз ми маємо можливість планувати й спрямовувати ресурс на ті потреби, які вважаємо пріоритетними. Насамперед це сектор безпеки й оборони", – сказав міністр.

"Я вважаю, що це дійсно історична перемога, тому що це дозволяє нам фактично вже зараз використовувати російські активи на користь України. Хай би як це звучало, але це саме так і є", – додав Марченко.

Водночас він зауважив, що наразі йдеться лише про політичне рішення, а сам механізм виділення коштів ще буде дороблятися на технічному рівні.

"У нас було кілька умов. Ці гроші ми маємо отримати в цьому році. Ці гроші мають мати безумовний характер. І ці гроші мають бути спрямовані на будь-які цілі та видатки, які Україна потребує. До нас дослухалися. І я сподіваюся, що в технічному рішенні це буде реалізовано", – зазначив Марченко.

Він додав, що це рішення G7 також дозволить "рухати основний трек", а саме – дискусії про конфіскацію заморожених російських активів.

Читайте також: Лідери "Великої сімки" погодили виділення $50 мільярдів для України за рахунок активів РФ

Як повідомлялося, напередодні, 13 червня, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів.

Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Автор: 

G-7 G7 (202) Мінфін (2938) Марченко Сергій (250) заморожені активи (221)


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Топ коментарі
+8
Сподіваюся, що мінфін, і рада, і кабмін зможуть на видихнути, а передОхнути
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14.06.2024 14:20
+6
Рішення, що дає можливість і далі розкрадати в промислових маштабах
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14.06.2024 14:23
+6
Рішення дає нам можливість видихнути

Видихнути перед тим як розп***ти цю купу грошей? Через дороги, тротуарну плитку, міфічний захист електрики, будівництво укріплень, яйця по 17 грн та т.і. Зовсім усих за дурнів тримаєте?
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14.06.2024 14:27
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Сподіваюся, що мінфін, і рада, і кабмін зможуть на видихнути, а передОхнути
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14.06.2024 14:20 Відповісти
...Пріцкер усе проконтролює. Не дарма ж фігуранти справ по МАРОДЕРЩІНІ , починаючи з часів ВКЕЛИКОГО КРАДІВНИЦТВА імені нетряпкиякоїсь з АБ ( іншої АБ не з Пугачової) , вже опиняються за кордоном - СЛІШКАМ МНОГА МАГЛІ СКАЗАТЬ? А Тимошенко Кірюша ще в Україні?
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14.06.2024 15:16 Відповісти
Рішення, що дає можливість і далі розкрадати в промислових маштабах
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14.06.2024 14:23 Відповісти
Перепрошую :не видихнути ,а вкрасти !
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14.06.2024 14:25 Відповісти
А як Ви думали - ******* грошi 24/7 - то важка праця
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14.06.2024 17:49 Відповісти
Рішення дає нам можливість видихнути

Видихнути перед тим як розп***ти цю купу грошей? Через дороги, тротуарну плитку, міфічний захист електрики, будівництво укріплень, яйця по 17 грн та т.і. Зовсім усих за дурнів тримаєте?
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14.06.2024 14:27 Відповісти
Основне, щоб зарплати держморд не заморожували, лідор у ОПі не страждав від балдибілдерства та літав із новітньою ігровою приставкою по світу із вумними думками... ДУСю вам у .упи кожного, щоб в столовій ВР ціни не падали та компенсацію за житло виплачували, поки маєтки добудовуєте.
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14.06.2024 14:31 Відповісти
Краще їм зовсім гроші не давати, менше вкрадуть.
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14.06.2024 14:48 Відповісти
Ермак и компания и не такую сумму переварят...
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14.06.2024 15:00 Відповісти
Заживем, а то своїх баранів вже нижче шкіри вистригли
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14.06.2024 15:17 Відповісти
Дивні у нас міністри. Хто ж вас до цих грошей допустить? Це фінансування піде на закупівлю зброї та амуніції у західних компаній.
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14.06.2024 15:21 Відповісти
Зелені хочуть видихнути після того, як все винюхали.
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14.06.2024 15:32 Відповісти
Если эти зеленые идиоты думают , что им дадут деньги. Даже не надейтесь. Денег на очередное разворовывания у вас не будет. Эти деньги будут под конкретные програмы и контроль над расходами будут иметь союзники. Так , что подтяните свои зеленые сопли.
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14.06.2024 17:19 Відповісти
Думали вже все вкрали ,а тут 50 лярдов підкинули роботи не початий краї
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14.06.2024 17:41 Відповісти
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14.06.2024 17:51 Відповісти
"Є!!! Є гроші для дерибану!!!"
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14.06.2024 18:16 Відповісти
сміх та й годі, видихайте

"У нас було кілька умов. Ці гроші ми маємо отримати в цьому році. Ці гроші мають мати безумовний характер. І ці гроші мають бути спрямовані на будь-які цілі та видатки, які Україна потребує. До нас дослухалися. І я сподіваюся, що в технічному рішенні це буде реалізовано "

тобто Штати запропонували G7 скинутись на кредит 50 млрд дол з погашенням за рахунок прибутків із заморожених кацапських активів, а ви їм такі говорите: "Ми за, але у нас умови.. Тільки так і не інакше"?
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14.06.2024 19:09 Відповісти

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