"Рішення, що дає можливість видихнути": У Мінфіні відреагували на рішення G7 про виділення Україні $50 мільярдів

Рішення лідерів країн "Великої сімки" (G7) про виділення нового пакету допомоги для України на $50 мільярдів є історичним і дозволить українському уряду з упевненістю дивитися у 2025 рік.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив в ефірі телемарафону, передає Liga.net.

"Рішення дає нам можливість видихнути. Тому що 2025 рік виглядав досить невпевнено, а зараз ми маємо можливість планувати й спрямовувати ресурс на ті потреби, які вважаємо пріоритетними. Насамперед це сектор безпеки й оборони", – сказав міністр.

"Я вважаю, що це дійсно історична перемога, тому що це дозволяє нам фактично вже зараз використовувати російські активи на користь України. Хай би як це звучало, але це саме так і є", – додав Марченко.

Водночас він зауважив, що наразі йдеться лише про політичне рішення, а сам механізм виділення коштів ще буде дороблятися на технічному рівні.

"У нас було кілька умов. Ці гроші ми маємо отримати в цьому році. Ці гроші мають мати безумовний характер. І ці гроші мають бути спрямовані на будь-які цілі та видатки, які Україна потребує. До нас дослухалися. І я сподіваюся, що в технічному рішенні це буде реалізовано", – зазначив Марченко.

Він додав, що це рішення G7 також дозволить "рухати основний трек", а саме – дискусії про конфіскацію заморожених російських активів.

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Як повідомлялося, напередодні, 13 червня, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів.

Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.