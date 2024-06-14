Непрацюючий аеропорт "Бориспіль" просить грошей на зарплати у порту "Південний"

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" звернувся до Кабінету Міністрів із проханням розглянути надання йому матеріальної допомоги на зворотній основі від держпідприємства "Морський торговельний порт "Південний".

Про це повідомили в пресслужбі аеропорту, передає Інтерфакс-Україна.

"Вичерпавши власні резерви за більш як два роки війни, у найбільш критичний момент для свого існування аеропорт звернувся до свого власника – держави в особі Міністерства інфраструктури та Кабінету Міністрів із проханням знайти фінансування з альтернативних джерел для збереження аеропорту. Одним із можливих рішень розглядається надання матеріальної допомоги (позики) на зворотній основі від іншого державного підприємства – ДП "Морський торговельний порт "Південний", – сказано в повідомленні.

Вказується, що така практика поширена в державному секторі України.

Робота "Борисполя" під час війни

У пресслужбі нагадали, що, припинивши з 24 лютого 2022 року обслуговувати комерційні рейси, аеропорт продовжив діяльність спрямовану на збереження інфраструктури, підтримку операційної готовності, а також збереження трудового колективу, висококваліфікованих працівників.

На сьогоднішній день 2,3 тис. співробітників аеропорту перебувають у простої, 750 – на ротаційній основі працюють на території підприємства щодня.

Підприємство продовжувало сплачувати податки до держбюджету, перерахувавши у 2022-2023 роках понад 500 млн грн.

Відзначається, що після повномасштабного вторгнення Росії аеропорт кардинально змінив режим роботи, сфокусувавшись на збереженні підприємства. Зокрема, було впроваджено масштабну програму зменшення витрат.

Підприємство продовжує вносити оплату за комунальні платежі, збереження державного майна аеропорту та орендарів, витрати на охорону та технічне обслуговування аеродромів, терміналів, техніки та обладнання. Крім того, велика кількість повітряних суден, що зберігаються в аеропорту, вимагають технічного обслуговування та підтримки льотної придатності.

"Протягом майже двох років, з лютого 2022 року до грудня 2023 року, аеропорт не отримував будь-яких доходів, будь-якої зовнішньої допомоги та фінансував свою діяльність за рахунок внутрішніх ресурсів: власних коштів, які мав у розпорядженні, а також економії від програми реструктуризації, відстрочення виплат за кредитами та іншими зобов'язаннями", – пояснили в пресслужбі.

Наприкінці минулого року Кабмін виділив із резервного фонду держбюджету держпідприємству "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" 51,7 мільйона гривень на виплату заробітних плат.

У лютому цього року голова Офісу президент Андрій Єрмак заявив, що Україна продовжує працювати над відновленням роботи одного з аеропортів, закритих від початку повномасштабного вторгнення РФ.

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський заявляв, що українська влада працює над можливістю відновлення роботи аеропорту "Бориспіль".