Наслідки мобілізації від Путіна: Російські магазини зіткнулися з рекордним за 20 років дефіцитом працівників

Торгівельні мережі в Росії зіткнулися із рекордним за останні 20 років дефіцитом кадрів.

Про це заявив голова президії Асоціації компаній роздрібної торгівлі Ігорь Караваєв, передає The Moscow Times.

"Кількість вакансій у продуктових мережах з 2022 року зросла майже на 60%, у сегменті дрогері (невеликі магазини непродовольчих товарів, – ред.), одягу та взуття – понад 50%, на ринку побутової техніки та електроніки – більш ніж на 40% . При цьому зростання числа резюме не досягає і 5%", – розповів Караваєв.

За його словами, великі рітейлери намагаються вирішити проблему дефіциту персоналу, вводячи технології автоматизації праці.

"Але це допомагає лише частково. За нашими оцінками, високий попит на кадри у рітейлі збережеться в середньостроковій перспективі", – додав Караваєв.

Як показало проведене в травні спільне дослідження сервісу "Работа.ру" та онлайн-платформи "Подработка", більше половини (56%) росіян регулярно виконують понаднормову роботу, ще 32% – нечасто, але стикаються з цією проблемою, і лише 12% працівників позбавлені переробок.

Найбільше переробляють співробітники транспортної сфери та логістики (71%), працівники різних виробництв та сільськогосподарського сектора (59%). Серед представників ретейлу регулярно працюють понаднормово 54% ​​співробітників, а 32% роблять це, але рідко випливало з опитування.

Згідно з останніми даними Росстату, у квітні рівень безробіття в Росії опустився до нового історичного мінімуму – 2,6%. Проте, як зазначали в Центробанку Росії, низький рівень безробіття супроводжується дефіцитом кадрів ринку праці.

"Це означає, що в економіці практично не залишилося вільних рук, ситуація з кадрами справді дуже гостра, особливо в тих галузях, які вже переступили докризовий рівень", - говорила голова ЦБ Ельвіра Набіулліна. За її словами, дефіцит кадрів став основною проблемою економіки Росії.

Проблеми з роботою в Росії

У квітні цього року повідомлялося, що російська влада спростить умови залучення працівників до понаднормової роботи в умовах рекордного дефіциту кадрів.

За оцінками російського центробанку, забезпеченість кадрами в Росії у першому кварталі 2024 року впала до мінімуму за всю історію спостережень. Серед причин дефіциту персоналу: збільшення армії, збільшення кількості робочих місць у ВПК, демографія та від'їзд із країни.

Дефіцит робочої сили в Росії становить 2,5 млн осіб, передусім у будівельній і виробничій галузях, визнавав російський президент Владімір Путін у лютому.

Для порівняння, офіційна штатна чисельність російської армії без урахуванням найманців та приватних військових угрупувань становить 2,2 мільйона осіб, у тому числі 1,32 військовослужбовців. У грудні минулого року Путін своїм указом збільшив їх кількість на 170 тисяч осіб.

Дефіцит робітників почав стрімко зростати після оголошення Владіміром Путіним у вересні 2022 року мобілізації для поповнення російських окупаційних військ. За даними Міноборони, планувалося мобілізувати 300 тисяч осіб, однак справжня кількість може бути більшою.

Водночас Росія втрачає трудових мігрантів через зменшення заробітків внаслідок падіння рубля.