Скандал через зарплати у Раді: Депутати звинуватили Апарат ВР у зламі електронної системи парламенту

Депутати Верховної Ради звинувачують співробітників Апарату ВР у втручанні в електронну систему, щоб завадити перенаправленню коштів з фінансування Апарату на доплати помічникам депутатів.

Про це голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова заявила у Facebook.

"На реєстрації знаходився проєкт постанови щодо зменшення зарплат працівників апарату Верховноі Ради, які зараз отримують мільйони, і це не жарт... Кількість підписантів була біля 100, коли підписи почали зникати з проєкту. Фізично зникати. Так зникло 13 підписів протягом 10 хвилин, що технічно неможливо зробити без втручання в систему", – написала Третьякова.

За її словами, наразі у Апараті ВР 200 вільних посад, кошти, передбачені на їх утримання, перерозподіляються на доплати керівництву. Водночас депутати пропонували спрямувати їх на збільшення фонду оплати праці своїх помічників- консультантів депутатів.

Голова комітету додала, що такі дії свідчать про зловживання повноваженнями Апарату ВР. Третьякова заявила, що його співробітники чинять тиск на депутатів, погрожуючи блокувати виїзд за кордон.

"Це методи, які панують наразі в Апараті ВРУ. Так вам не почулося, голова апарату ВРУ погрожує депутатам", – наголосила депутатка, попросивши вважати її допис заявою про злочин.

Своєю чергою депутатка Олександра Устінова ("Голос"), заявила, що співробітники Апарату ВР зламали систему Верховної Ради.

"Систему Верховної Ради незаконно зламали, щоб зберегти мільйонні зарплати начальникам. Це називається незаконне втручання в систему і злочин! Сьогодні протягом 10 хв було видалено 13 підписів під постановою Верховноі Ради щодо зменшення кількості працівників апарату (1,150 осіб), а відповідно мінімізаціі іх зарплат", – написала Устінова.

Вона додала, що депутати збирали підписи під постановою, яка зменшувала кількість працівників, а реально "мертвих душ", за рахунок яких виплачувалися премії іншим співробітника.

За її словами, зарплата керівника секретаріату чи заступника коливається на рівні 1,2-1,5 мільйони гривень, в той час як голова комітету і депутати отримують 400-500 тис. на рік.

"Коли працівники апарату дізналися про це – то почали обдзвонювати і залякувати депутатів, а потім вручну видаляти підписи. Це злочин і втручання в систему заради захисту своіх мільйонних статків. Депутат не можу сам скасувати підпис на цьому етапі, відповідно має звертатися до апарату з заявою. Дивним чином 13 депутатів написали заяви протягом 10 хвилин і їх видалили з системи", – додала Устінова.

Кошторис Верховної Ради на 2024 рік передбачає бюджетне фінансування для Управління справами Апарату ВР на загальну суму 2,95 млрд грн, це на понад 300 млн грн більше, ніж передбачалось на минулий рік.

Збільшення видатків у парламенті пояснювали зокрема тим, що виплати народним депутатам залежать від розміру прожиткового мінімуму, який з 1 січня 2024 року зросте до 3 028 грн (у поточному бюджетному періоді він становить 2 684 грн).

Зокрема, на здійснення законотворчої діяльності планується спрямувати 1,41 млрд грн, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 945,77 млн грн, ще 424,36 млн грн витратять на соціальне забезпечення депутатів. На 2023 рік на виплати депутатам передбачалось витратити 840 млн грн.

На організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення роботи парламенту передбачено 1,13 млрд грн, у тому числі 1,01 млрд грн – на оплату праці.

При цьому за окремою бюджетною програмою на висвітлення діяльності Верховної Ради для телеканалу "Рада" та газети "Голос України" передбачено 198,3 млн грн. У тому числі 169,18 млн грн виділять саме телеканалу "Рада", що відповідає рівню 2023 року.