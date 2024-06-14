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Новини
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Скандал через зарплати у Раді: Депутати звинуватили Апарат ВР у зламі електронної системи парламенту

третьякова

Депутати Верховної Ради звинувачують співробітників Апарату ВР у втручанні в електронну систему, щоб завадити перенаправленню коштів з фінансування Апарату на доплати помічникам депутатів.

Про це голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова заявила у Facebook.

"На реєстрації знаходився проєкт постанови щодо зменшення зарплат працівників апарату Верховноі Ради, які зараз отримують мільйони, і це не жарт... Кількість підписантів була біля 100, коли підписи почали зникати з проєкту. Фізично зникати. Так зникло 13 підписів протягом 10 хвилин, що технічно неможливо зробити без втручання в систему", – написала Третьякова.

За її словами, наразі у Апараті ВР 200 вільних посад, кошти, передбачені на їх утримання, перерозподіляються на доплати керівництву. Водночас депутати пропонували спрямувати їх на збільшення фонду оплати праці своїх помічників- консультантів депутатів.

Голова комітету додала, що такі дії свідчать про зловживання повноваженнями Апарату ВР. Третьякова заявила, що його співробітники чинять тиск на депутатів, погрожуючи блокувати виїзд за кордон.

"Це методи, які панують наразі в Апараті ВРУ. Так вам не почулося, голова апарату ВРУ погрожує депутатам", – наголосила депутатка, попросивши вважати її допис заявою про злочин.

Депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова звинуватила Апарат ВР у зламі електронної системи.

Своєю чергою депутатка Олександра Устінова ("Голос"), заявила, що співробітники Апарату ВР зламали систему Верховної Ради.

"Систему Верховної Ради незаконно зламали, щоб зберегти мільйонні зарплати начальникам. Це називається незаконне втручання в систему і злочин! Сьогодні протягом 10 хв було видалено 13 підписів під постановою Верховноі Ради щодо зменшення кількості працівників апарату (1,150 осіб), а відповідно мінімізаціі іх зарплат", – написала Устінова.

Вона додала, що депутати збирали підписи під постановою, яка зменшувала кількість працівників, а реально "мертвих душ", за рахунок яких виплачувалися премії іншим співробітника.

За її словами, зарплата керівника секретаріату чи заступника коливається на рівні 1,2-1,5 мільйони гривень, в той час як голова комітету і депутати отримують 400-500 тис. на рік.

"Коли працівники апарату дізналися про це – то почали обдзвонювати і залякувати депутатів, а потім вручну видаляти підписи. Це злочин і втручання в систему заради захисту своіх мільйонних статків. Депутат не можу сам скасувати підпис на цьому етапі, відповідно має звертатися до апарату з заявою. Дивним чином 13 депутатів написали заяви протягом 10 хвилин і їх видалили з системи", – додала Устінова.

Депутатка Устінова ("Голос") звинуватила Апарат ВР у зламі електронної системи.

Кошторис Верховної Ради на 2024 рік передбачає бюджетне фінансування для Управління справами Апарату ВР на загальну суму 2,95 млрд грн, це на понад 300 млн грн більше, ніж передбачалось на минулий рік.

Збільшення видатків у парламенті пояснювали зокрема тим, що виплати народним депутатам залежать від розміру прожиткового мінімуму, який з 1 січня 2024 року зросте до 3 028 грн (у поточному бюджетному періоді він становить 2 684 грн).

Зокрема, на здійснення законотворчої діяльності планується спрямувати 1,41 млрд грн, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 945,77 млн грн, ще 424,36 млн грн витратять на соціальне забезпечення депутатів. На 2023 рік на виплати депутатам передбачалось витратити 840 млн грн.

На організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення роботи парламенту передбачено 1,13 млрд грн, у тому числі 1,01 млрд грн – на оплату праці.

При цьому за окремою бюджетною програмою на висвітлення діяльності Верховної Ради для телеканалу "Рада" та газети "Голос України" передбачено 198,3 млн грн. У тому числі 169,18 млн грн виділять саме телеканалу "Рада", що відповідає рівню 2023 року.

Автор: 

ВР (2875) парламент (1953) зарплата (1127) Третьякова Галина (2) Устінова Олександра (1)


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Топ коментарі
+23
Так буває, коли обираєте у владу повних нулів, профанів.
Думаєте, д'Єрьмак би при Порошенко або Ющенко, які були і політиками, і підприємцями, та державні справи знали, він би з'явився? Ні. І богданчик, і д'Єрьмак - то милиці для зєлі, який в дежравному механізмі розуміється так само, як у надвеликих інтегральних електронних схемах.
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14.06.2024 18:32
+22
Що, зелені *****, не поділите гроші? Перевести це кодло на мінімалку а гроші спрямувати на закупівлю дронів для ЗСУ. Негайно!
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14.06.2024 18:35
+15
З одного боку ***** з його заявами, а з іншого завгосп ОПи. Ситуація в країні системно доводиться до повного абсурду і безладу. ..
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14.06.2024 19:06
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14.06.2024 17:51 Відповісти
***** Шапито
Все ветви власти недееспособны! В стране полномасштабная война.
Шашличники ржут как в последний раз...
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14.06.2024 17:53 Відповісти
Так буває, коли обираєте у владу повних нулів, профанів.
Думаєте, д'Єрьмак би при Порошенко або Ющенко, які були і політиками, і підприємцями, та державні справи знали, він би з'явився? Ні. І богданчик, і д'Єрьмак - то милиці для зєлі, який в дежравному механізмі розуміється так само, як у надвеликих інтегральних електронних схемах.
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14.06.2024 18:32 Відповісти
Що, зелені *****, не поділите гроші? Перевести це кодло на мінімалку а гроші спрямувати на закупівлю дронів для ЗСУ. Негайно!
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14.06.2024 18:35 Відповісти
Ох і жабогадюкінг...
Як взагалі можуть виділятися кошти на порожні місця? Людини немає, а гроші капають? І раз уж таке відбулось, то такі кошти мають бути спрямовувані у бюджет, а не перерозподілятися між поважними помічниками.
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14.06.2024 18:38 Відповісти
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14.06.2024 21:14 Відповісти
З одного боку ***** з його заявами, а з іншого завгосп ОПи. Ситуація в країні системно доводиться до повного абсурду і безладу. ..
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14.06.2024 19:06 Відповісти
Ретельно організована і дбайливо відібрана ієрархія моральних потвор.
Українська влада.
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14.06.2024 19:09 Відповісти
держава прогнила.. і особливо при Зєлєнскаму і його дермаку... і гниє з голови і до самого низу бюджетних прилипал..
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14.06.2024 19:27 Відповісти
галька третьякова хочет купить новый матрац, чтобы кваситься, а то прошлый развалился
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14.06.2024 19:40 Відповісти
"у Апараті ВР 200 вільних посад, кошти, передбачені на їх утримання, перерозподіляються на доплати керівництву. " - тобто їм платять не за зроблене, а скільки є. Цікавий підхід, свого роду шведський стіл.
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14.06.2024 20:27 Відповісти
Чума на всі ваші голови.
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14.06.2024 20:36 Відповісти
В 2014р депутати прийняли рішення знизити зарплату собі і мністрам до мінімума Скрипіли.але майже два роки була мала зарплати,бо "професіонали" зека все розікрали і казна була пуста А потім прийшли безробітні.тамади,фотографи і підняли собі і КМ до небес Ну що 73%--ви таких хотіли "нових ліц"? Смійтесь на кутні.
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14.06.2024 22:51 Відповісти
А хто заважав попереднім ВРУ приняти "Закон про тарифну сітку зарплат держслужбовців"? Такий закон існує во всіх без винятку ДЕМОКРАТИЧНИХ державах і він встановлює зарплати дежслужбовців по відношенню до СЕРЕДНЬОЇ зарплати в країні, прийнятої за 1. В США, наприклад, закон встановлює зарплати держслужбовців (тобто тих, хто отримує зарплати з казни) в диапазоні вилки 1:7, де 7 - найвища зарплата з казни (президента США) - щось біля $400тис на рік брутто (до сплати податків на доходи).

Це є невід'ємним атрибутом демократичної держави і походить з демократичних принципів рівноправ'я громадян держави і розділення влад на законодавчу, виконавчу і судову. Ну не може в демократичній державі чиновник самостійно встановлювати собі зарплату з казни. Це прерогатива представницького (виборного) органу - парламенту.

Так ні, попередня ВРУ прийняло закони про КС (2017), про Судоустрій (2016), про держслужбу (2016)... згідно яких судді і чиновники отримують зарплати в 30 разів вище середньої по країні і можуть платити собі з казни, скільки їм заманеться. Див., наприклад, закон про Судоустрій, Розділ ІХ.

Вони і платять. Коболев, наприклад, будучи керівником державного підприємства (Нафтогаз) виписав собі премію $10млн. Щоб заробити такі гроши президенту США треба 25 років пропрацювати президентом. А директору НАСА, наприклад, з його річною зарплатнею $250тис. - 40 років.

PS. А вереск про втручання в систему Рада чутно з початку її роботи. І голоси пропадали, і правки в закони вводились несанкціоновано і т.ін... але коли заходила мова ввести в систему Рада ХЕШ-функції, які гарантують її коректну роботу і унеможливлюють несанкціоноване втручання, вереск чомусь(?) припинявся...
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15.06.2024 00:16 Відповісти
Без іроніі...Підіть на свиноферму і попробуйте пояснити свиням біля корита "Закон про тарифну сітку держслужбовців".Результат той самий що з апаратом і депутатами ВР.Та і як інакше?От воно - повне корито,і хочеться тільки одного - просунути рило і чавкати-чавкати...Бо такої нагоди більше не буде,і вся генетична пам"ять,все виховання,весь досвід і практика спрямовані на одне - нажертися,накрастися,огородитися щоб і в тебе то не забрали...То ж скільки треба перевішати,перестріляти,повідрубувати рук і пересадити щоб зникло хламство і людина клала на тарілку стільки,скільки може з"їсти...
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15.06.2024 10:25 Відповісти
Для тих, хто біля кориті (хоча й тимчасово), мабуть ніколи такого не буде. Я про тих, кого від корита посунули. Вони то чого продовжують брехати? Невже надіються навіть під час війни знову присмоктатись до корита і в останній раз нажравшись до відвалу здохнути разом з державою. Невже не розуміють, що така мафіозно-феодальна система нежиттєздатна?
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15.06.2024 12:32 Відповісти
Нагадаю, що попередня ВР своєю постановою восени 2014 (тобто одразу після обрання) скасувала сама всі доплати депутатів і голу ставку їм платили. Тоді ще Лещенко обурювався, що йому 6000 грн на місяць мало (хоча в 2014 6000 - то була норм зарплата по Україні).
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15.06.2024 17:08 Відповісти
Ну а що ще могли прийняти такі наївні неосвічені майданівці як, наприклад, козак Гаврилюк та Володя Парасюк? Вони ж не розуміли, як влаштована тоталітарна мафозно-феодальна система і, випадково потрапив в законодавчу владу, своїм прикладом хотіли заставити змінитись СИСТЕМУ. Ось досвічені апаратники і розвели їх як кошенят.

Це так не робиться. Щоб змінити систему, потрібно розуміти які базові концепції лежать в основі ціх протилежних систем: тоталітарної (нерівнопра'я) і демократичної (рівноправ'я). А значить треба було не лише депутатам ВРУ зменшувати зарплати, а і ВСІМ, хто отримує зарплати з бюджету. І не просто зменшити, а зробити їх фіксованими, залежними лише від посади, а не від стажу, наукового ступеня і т.п. і зробити дієву систему контролю за витратами всіх бюджетників.

І якщо деяким депутатам і держслужбовцям "не вистачає" казенних зарплат, прив'язаних до середньої зарплати в державі, то хай такі пройдисвіти йдуть лісом і шукають свої доходи на вільному ринку. Як це робиться во всіх демократичних державах і як записано в наший Конституції.

Зарплати бюджетників згідно тарифної сітки - це лише одна НЕОБХІДНА умова (НЕ ДОСТАТНЯ) для перетворення тоталітарної систему в демократичну. Але без неї це зробити неможливо.
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15.06.2024 22:49 Відповісти
У циркових Зебілів і проблеми цирково - Зебільні.
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15.06.2024 00:22 Відповісти
Там де серуть на закони на вищому рівні, там злочини на кожному кроці і злочини кричущі.
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15.06.2024 00:25 Відповісти
Щури
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15.06.2024 11:08 Відповісти
Думаю, всі голосування робились так само. Хтось з офісу просто визначав, скільки було голосів за, а депутани мовчки отримували конверти.
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15.06.2024 11:27 Відповісти
Цим потворам ніколи не буде соромно, бо вони не мають ані совісті, ані уявлення про етику. Вони будуть ділити і битися за народні гроші, пока дихають. Якщо це буде безкарно, вони й голодуючого залишать вмирати, аби снапхатися по саму маківку. Добре, що самі ж паляться, потрібен розголос кожного зашквару, бажано міжнародний. Прикольно, що вони самі не розуміють, що це черговий зашквар і волають про несправедливе ставлення.
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15.06.2024 15:04 Відповісти
Боюсь запитати, а яка ж зарплата в ОП?
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15.06.2024 17:00 Відповісти

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