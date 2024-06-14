Виробництво зернових цьогоріч буде збитковим, – дослідження Мінагрополітики

Починаючи з липня 2023 року рентабельність основних видів сільськогосподарських культур стабільно поліпшується. Втім, виробництво зернових досі не досягло беззбитковості, а прибутковість олійних культур залишається мінімальною.

Про це йдеться в дослідженні Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з оновленим прогнозом, у 2024 році рентабельність олійних культур буде вищою, ніж прогнозувалось раніше, однак виробництво зернових і надалі буде збитковим.

Поліпшення рівня рентабельності, в порівнянні з попереднім періодом, пов'язано з відновленням експортних морських шляхів. Це знизило вартість логістики та дозволило збільшити закупівельні ціни на внутрішньому ринку, навіть попри зниження світових цін на всі види зернових та олійних культур.

Протягом останніх шести місяців ціни на елеваторах зросли: на 38% – для зернових культур і на 14% – для олійних у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Ціни в українських портах також збільшилися, але не так відчутно, адже вартість логістики залишається доволі високою.

При цьому закупівельні ціни на українському ринку досі значно відстають від світових.

Від початку 2024 року змінилась структура експортних маршрутів.

"Логістика агропродукції через річкові порти Дунаю відіграла важливу роль для України, коли глибоководні порти Одеси не працювали. Однак на сьогодні потенціал експортного шляху Дунаєм не використовується на повну через більшу вартість логістики в цьому напрямі в порівнянні з глибоководними портами Одеси", – сказано в повідомленні.

Наразі експорт до портів Гданська/Гдині практично не здійснюється через збільшену пропускну спроможність та вищу рентабельність інших каналів експорту.

У квітні 2024 року майже не здійснювався експорт олійних культур через румунський порт "Констанца", що було частково пов’язано зі зменшенням залишків олійних культур для експорту.

За результатами 2024 року очікується вищий рівень рентабельності рослинництва в порівнянні з попереднім прогнозом.

Так, прибутковість соняшника очікується на рівні $45 за тонну (-$4 за тонну в 2023 році), сої – на рівні $83 за тонну ($69 за тонну минулого року), рапсу – на рівні $78 за тонну ($5 за тонну в 2023 році).

Виробництво ж зернових залишиться збитковим.

Ситуація в галузі тваринництва з початку 2024 року була в цілому стабільною: більшість видів продукції залишаються прибутковими, крім виробництва яловичини.

У квітні 2024 року спостерігалось зниження рентабельності виробництва усіх видів продукції, крім птиці.

На це вплинули зростання цін на ячмінь та кукурудзу на внутрішньому ринку, сезонне зниження цін на молоко, зниження цін на свинину через збільшення пропозиції на внутрішньому ринку. Водночас курятина, як найбільш доступний для кінцевого споживача вид м’яса, демонструє позитивну динаміку зростання рівня рентабельності.