"Власна справа": Гранти на розвиток бізнесу отримали вже 684 ветерани

Від початку ветеранського компонента грантової програми "Власна справа" переможцями стали вже 684 ветеранів та членів родин учасників бойових дій. Держава через гранти інвестує в їхні бізнес 313 млн грн.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

"38 ветеранів та других із їхнього подружжя визнані переможцями вже десятої цього року хвилі ветеранського компонента програми "Власна справа". Держава інвестує в започаткування або масштабування їхнього бізнесу через гранти близько 21 млн грн", – розповіла Бережна.

За її словами, близько третини підприємців, які скористались програмою відкриють нові компанії, інші – розвиватимуть вже діючий бізнес. Під час реалізації своїх бізнес-проєктів вони створять більше 1,3 тис. нових робочих місць.

Серед 38 переможців десятої цього року хвилі подачі заяв на гранти 21 учасник бойових дій та 17 членів родин ветеранів.Троє переможців отримали грант на 250 тис. грн, 29 – до 500 тис. грн, ще шестеро – до 1 млн грн.

Найбільше грантоотримувачів з Івано-Франківської, Полтавської, Львівської та Київської областей, а також з міста Києва.

Найпопулярніші сфери, в яких планують розвивати свій бізнес грантоотримувачі, – оптова та роздрібна торгівля, транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність, тимчасове розміщування й організація харчування, надання інших видів послуг.

Умови грантової програми для ветеранів

Учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя можуть отримати такі гранти:

до 250 тис. грн, до 500 тис. грн та до 1 млн грн –- для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно;

до 250 тис. грн та до 500 тис. грн – для другого з подружжя ветерана за умови створення одного та двох робочих місць відповідно.

При отриманні гранту понад 500 тис. грн ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше ніж три роки.

Окрім того, такий грант надається за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти у свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом.

Про проєкт "єРобота"

Урядовий проєкт "єРобота" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні" та включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

Програма надання грантів учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей на створення або розвиток власного бізнесу є складовою флагманського проєкту Міністерства економіки України "Робота без бар'єрів", який реалізується на виконання Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні та в рамках економічної політики "Зроблено в Україні".

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Наразі прийняття заявок на всі напрямки програми "єРобота" триває. Подача заявки здійснюється через портал "Дія".