Німеччина заблокувала новий пакет санкцій проти Росії, – ЗМІ

Про це пише Politico з посиланням на шістьох дипломатів.

Під час засідання послів Німеччина висловила стурбованість розширенням заходів, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати санкційні товари до Росії.

Раніше заборона стосувалася лише вогнепальної зброї, бойових предметів і товарів подвійного призначення. Наразі Німеччина хвилюється, що її малий бізнес може постраждає, якщо заборону поширять на більш цивільну продукцію, наприклад, хімікати або обладнання для обробки металу.

Один зі співрозмовників видання заявив, що Європейська комісія веде переговори з Берліном, аби переконати її зняти вето.

Раніше Берлін також став на шляху закриття лазівки, яка дозволяє високоякісним товарам, включаючи розкішні автомобілі, транзит з Білорусі до Росії, що змусило Бельгію розпочати окремі переговори.

Бельгійське головування в Раді ЄС прагнуло фіналізувати домовленість щодо санкційного пакета до саміту "Великої сімки" в Італії, але не змогло цього зробити.

Politico нагадує, що суть майбутнього 14-го пакету антиросійських санкцій полягала в забороні країнам реекспортувати російський СПГ із портів ЄС і фінансувати заплановані арктичні та балтійські СПГ-термінали.

Як повідомлялося, країни "Великої сімки" домовилися про посилення заходів із дотримання стелі цін на російську нафту, а також заходів проти нових енергетичних проєктів РФ та експорту металів.