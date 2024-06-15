У Саратівській області стався вибух на газопроводі, вогонь видно за багато кілометрів. ФОТО

У суботу, 15 червня, у Саратівській області РФ стався вибух на газопроводі, унаслідок чого спалахнула пожежа.

Про це пише Meduza.

Губернатор регіону Роман Бусаргін заявив, що нібито "сталася розгерметизація через аномальну спеку".

Після вибуху на газопроводі зайнялась масштабна пожежа. Полум'я видно за кілька кілометрів від місця пожежі у Татищенському районі. Його висота становить 50 метрів.

За словами російських чиновників, "газопровід перекрили, а пожежу вже гасять".

Як повідомлялося, днем раніше Міністерство оборони Росії заявило про атаку понад 80 дронів. Зокрема, дрони помітили над Бєлгородською, Волгоградською, Воронезькою, Курською, Ростовською областями, а також в окупованому Криму. Місцеві чиновники повідомили про пошкодження нафтобази та порушення електропостачання.