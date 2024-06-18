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Новини
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Шведський виробник одягу H&M остаточно йде з Росії – російську дочірню компанію ліквідують

h&m

Російське ТОВ "Ейч енд Ем" – основна юридична особа шведського рітейлера H&M в РФ – ухвалило рішення про ліквідацію компанії.

За даними у російському реєстрі юридичних осіб, питання ліквідації було затверджено 17 червня, передає Інтерфакс.

Єдиним власником російського ТОВ з 2020 року є шведська H&M Hennes & Mauritz.

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Як повідомлялося, шведський рітейлер H&M, власник другої за величиною в Європі мережі магазинів одягу, призупинив роботу у Росії одразу після початку російського вторгнення в Україну, а у грудні 2022 року закрив останній із 146 магазинів у РФ.

З листопада 2023 року H&M почав відновлювати роботу своїх магазинів в Україні.

H&M була заснована у 1947 році у Швеції. Крім бренду H&M, компанії належать також марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET та Afound, а також мережа магазинів товарів для дому H&M Home.

Перший магазин H&M відкрився у Києві в 2018 році. За наступні три роки в столиці, Харкові, Одесі та Львові ритейлер відкрив ще близько десятка торговельних точок. У 2022 році компанія H&M мала намір запустити в Україні інтернет-магазин.

Автор: 

ліквідація (363) одяг (102) росія (14265) рітейл (176) H&M (21)


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Топ коментарі
+4
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18.06.2024 14:37
+2
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18.06.2024 14:41
+2
Курва, ну нарешті! Не пройшло і двох років, додумались на провокацією відповідати винахідливістю.
Ще можна розкидувати м'ясні відходи.
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18.06.2024 14:43
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та ***** кацапам - лапті і портянкі
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18.06.2024 14:34 Відповісти
ну звісно йде
фуйло поїхало во В'єтнам та в корею к товаришу СуньВисунь-
навезе в'єтнамок та фуфаєк
куди там шведам тягатися
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18.06.2024 14:36 Відповісти
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18.06.2024 14:37 Відповісти
Курва, ну нарешті! Не пройшло і двох років, додумались на провокацією відповідати винахідливістю.
Ще можна розкидувати м'ясні відходи.
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18.06.2024 14:43 Відповісти
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18.06.2024 14:41 Відповісти
Пошли бы но москали все места забили
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18.06.2024 14:50 Відповісти
Ликвидировать это правильно, только не экономьте на боеприпасах
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18.06.2024 14:52 Відповісти
Ліпше допоможе децимація - відстріл кожного десятого ісламо-штуромовика кордонів з подальшою утилізацією в свинячих скотомогильниках.
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18.06.2024 15:02 Відповісти
Йшов третій рік інтервенції Мордору і геноциду українського народу. Нарешті дійшло.
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18.06.2024 15:26 Відповісти
Дуже довго чухалися
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18.06.2024 15:46 Відповісти
Та нащо кацапам те H&M .Ось тупін з'їздить до пупса Ина. І він нашиє для всієї раші кім ір сенок і мао цзе дунок аналоговнєтних.
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18.06.2024 18:36 Відповісти

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